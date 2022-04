Buch des Monats April: "Eine andere Zeit" von Helga Bürsters Stand: 11.04.2022 06:00 Uhr Helga Bürsters neuer Roman "Eine andere Zeit" ist unser NDR-Buch des Monats. Es spielt vorwiegend in einem winzigen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und handelt von Verlusten, mit denen man zu leben lernen muss.

von Katja Eßbach

Es gibt dieses Dorf wirklich: Kamp. Das sind nur ein paar Häuser, eine einzige Straße und ein Fähranleger. Hier wohnt Enne. Schon fast immer. Vor dreißig Jahren, nach der Wende, waren viele fortgegangen. Dafür kamen später andere:

Nach all den einsamen Jahren brannte in den Fenstern der hastig verlassenen Häuser wieder Licht. Dieser winzige Ort mitten im Nirgendwo zog die Sehnsüchtigen an. Christina kam als Erste. Die Kusine aus dem Westen hatte schon immer vom Kamp geträumt. Das zog Kreise. Nach ihr kamen die Einsiedler, Künstler und Macher. Die kauften eine Bruchbude nach der anderen weg, um sie wieder herzurichten. Leseprobe

Der Mikrokosmos "Dorf"

Helga Bürster kennt dieses reale Dorf gut. Freunde von ihr leben dort und sie war oft zu Gast. Sie hat ein Faible für abgelegene Orte, sagt sie. Und für Dörfer, in deren Mikrokosmos es viel zu entdecken gebe: "Das Dorf ist der Ort, über den ich schreibe, weil ich wirklich finde, dass sich alles da drin kumuliert, dass alles zusammengedampft ist", erzählt Helga Bürster. "Die Stadt ist mir als Kulisse zu unübersichtlich. Ich persönlich verliere da den Überblick."

"In einer anderen Zeit" ist die Geschichte der Schwestern Enne und Suse, die in den 1970er-Jahren im abgelegenen Kamp aufwachsen. Helga Bürster erzählt auf mehreren Zeitebenen, ihr Ton ist sanft, ein bisschen melancholisch, die Sprache klar und ohne Schnörkel.

Die Eltern der Schwestern arbeiten hart und vor allem der Vater hat es nicht so mit der DDR. Ganz im Gegenteil zu Enne, die eine gute Sozialistin sein möchte. Und sie ist lebenshungrig, sagt die Autorin: "Sie möchte aus dem Dorf entkommen. Das hat nicht politische Gründe, sondern sie möchte einfach leben. Das kann sie in diesem Dorf nicht. Und dann beschließt sie nach Berlin zu gehen und Schauspielerin zu werden. Aber (...) sie scheitert und kehrt zurück (...), weil sie merkt, sie muss sich um ihre Familie kümmern."

Die kleine Schwester verschwindet spurlos

Der Grund für Ennes Rückkehr ist Suse. Die kleine Schwester ist so ganz anders. Als Kind war sie kränklich, ein bisschen seltsam, fast zurückgeblieben. Auch später bleibt sie seltsam, kleidet sich ganz in schwarz und ihre einzige Freundin ist die alte Nachbarin Alma. Suse liebt das Dorf und will niemals fort. Um so größer die Katastrophe, als Suse regelrecht abhanden kommt. Mit ihrem Freund Eddy war sie am Tag der Grenzöffnung, im August 1989, in Ungarn. Wie durch einen Zaubertrick verschwindet sie:

Wir sind beide stehen geblieben. Wir wollten umkehren, weil das alles ziemlich unübersichtlich wurde, aber von hinten wurde gedrängelt. Und dann ist dieser blöde Köter plötzlich losgerannt, hat vielleicht seine Leute gerochen oder was weiß ich. Und Suse ist hinterher. Ich hab sie dann nicht mehr gesehen. Leseprobe

"Eine andere Zeit": Berührender Roman über Verluste

Suse bleibt verschwunden und wird sich nie wieder melden, für die Familie bedeutet das eine ewig offene Wunde. Mutter Lore stirbt vor Kummer, Enne kehrt ins Dorf zurück, wo sie bis heute lebt. Und dann zieht in das Haus der alten Alma eine geheimnisvolle Frau ein. Die Gerüchte im Dorf kochen hoch...

"Eine andere Zeit" ist ein stiller, sehr berührender Roman über das Weggehen und Wiederkommen. Und über Verluste, mit denen man zu leben lernen muss.

Eine andere Zeit von Helga Bürster Seitenzahl: 250 Seiten Genre: Roman Verlag: Insel Verlag Veröffentlichungsdatum: 27. März 2022 Bestellnummer: 978-3-458-64285-5 Preis: 23 Euro €

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane