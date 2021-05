Stand: 18.05.2021 11:45 Uhr Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert

Der Schriftsteller Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. Sein Werk "Draußen vor der Tür" ist ein Klassiker der Nachkriegsliteratur, es prägt die Epoche der sogenannten Trümmerliteratur. Seit seiner Uraufführung 1947 ist das Stück in mehr als 180 Inszenierungen allein auf deutschen Bühnen gespielt worden. Aber auch Borcherts Kurzgeschichten wie "Die Hundeblume" oder "Die Küchenuhr" und seine Gedichte sind nach wie vor beliebt.