Vier Kinderbuch-Tipps für die Weihnachtszeit Stand: 04.12.2020 14:54 Uhr Auch wenn Bücher in keinen Schuh passen: Vorlesegeschichten und Bastelbücher sind ein perfektes Nikolausgeschenk.

von Katharina Mahrenholtz

Besinnliches Vorlesen bei einer Tasse Weihnachtspunsch oder gemeinsames Singen im Advent? Unsere Buchtipps zum Singen, Basteln und Lesen.

Für Kinder ab drei Jahren: "Der Nussknacker"

Die Musik kommt aus einem Buch: "Der Nussknacker" ist in der Reihe "Mein Klang-Klassikbuch" erschienen. Schon Kinder ab etwa drei Jahren können auf zehn dicken Pappseiten die Geschichte von "Nussknacker und Mäusekönig" verfolgen. Stark verkürzt natürlich, aber märchenhaft-weihnachtlich illustriert und auf jeder Doppelseite gibt es eine Art Knopf, den man drücken kann - und dann ertönt eine Melodie aus dem Tschaikowsky-Ballett. Immerhin ein bisschen Weihnachtsmärchen-Feeling fürs Wohnzimmer in einer Zeit, in der das traditionelle Bühnenerlebnis leider ausfallen muss.

Für Kinder ab vier Jahren: "Wir basteln uns durch den Advent"

Auch Basteln gehört natürlich zur Weihnachtszeit. Entsprechende Bücher sind oft leicht trutschig und die Bastelerzeugnisse möchte eigentlich niemand im Wohnzimmer stehen haben. Die norwegische Illustratorin Anna Fiske hat mit "Wir basteln uns durch den Advent" ein witziges, modernes Bastelbuch vorgelegt, das schon beim Angucken Lust macht, Schere und Kleber rauszuholen. Durch Buch führt Hobby-Bastler Ole, ein grinsendes Rentier. Auch Ole kommt nicht ohne Faltsterne und Kerzen aus Toilettenpapierrollen aus, aber sie bringt auch neue Ideen mit: Erdnussweihnachtsmann, geschnitzte Wichtel, Faltgirlanden, Dompfaffen aus Walnüssen, zuckergussgerahmte Porträts.

Für Kinder ab sechs Jahren: "Tierisch schöne Weihnachtszeit"

"Tierisch schöne Weihnachtszeit" ist ein richtig schöner dicker Weihnachtsband. Mit goldener Schrift, Leinenrücken und Lesebändchen möchte man ihn schon von außen einfach gern haben. Und auch innen hält das Buch, was es verspricht. 22 Weihnachtsgeschichten, in denen Tiere eine Rolle spielen, sind hier versammelt - von Autoren wie Paul Maar, Kirsten Boie, Antonia Michaelis, Marc-Uwe Kling und Sabine Ludwig. Das Tierthema wird dabei großzügig ausgelegt: In "Das Sams feiert Weihnachten" ist es ein verkleideter Bär, die Weihnachtsmaus ist ja eigentlich nur ein Phantom und in "Anna wünscht sich einen Hund" bekommt Anna viele schöne Geschenke, aber keinen Hund. Aber das macht nichts: Die Geschichten sind gut ausgesucht, farbenfroh illustriert und haben verschiedene Längen - praktisch für unterschiedliche Lesesituationen.

Für Kinder ab acht Jahren: "Weihnachten in Valleby"

Ein Muss für alle Fans des "Detektivbüro LasseMaja" ist "Weihnachten in Valleby". In der kleinen Stadt kommt dieses Jahr keine rechte Weihnachtsstimmung auf. Die Bewohner sitzen in ihren Wohnungen. Erst nach einem Stromausfall kommen alle zusammen. Aber wer hat den Kurzschluss ausgelöst? Das ist ein Fall für das Detektivbüro LasseMaja - und für alle Leserinnen und Leser. Denn auf jeder der wunderbar bunt gestalteten Seiten gibt ein Rätsel zu lösen. Ein wirklich gelungener Weihnachtskrimi für Kinder ab acht Jahren.

