Usedomer Literaturpreis für Jenny Erpenbeck

Die in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin Jenny Erpenbeck erhält den Usedomer Literaturpreis 2019. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung werde ihr am 6. April im Seebad Ahlbeck im Rahmen der Usedomer Literaturtage überreicht, teilte das Literaturfestival am Donnerstag mit. Dabei werde es auch eine Lesung der Preisträgerin geben.

Jury: "Mutige und authentische Stimme"

Erpenbeck sei eine "mutige und authentische Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur", so die Jury. Sie betreibe unermüdlich Seelenforschung deutscher Identitäten und lege dabei "Schichten historischer Erfahrungen frei". Hervorgehoben hat die Jury Erpenbecks Romane "Heimsuchung" zur wechselvollen Geschichte eines Ortes in der Mark Brandenburg und "Gehen, ging, gegangen" zu afrikanischen Flüchtlingen in Berlin.

Preis ist mit Arbeitsaufenthalt verbunden

Mit der Auszeichnung ist ein einmonatiger Arbeitsaufenthalt auf der deutsch-polnischen Insel Usedom verbunden. Der Preis ehrt Autoren, die sich in herausragender Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben. Gestiftet wird er von den Seehotels und den Usedomer Literaturtagen. Bisherige Preisträger waren Radka Denemarková und Eva Profousová (2011), Olga Tokarczuk (2012), Jan Koneffke (2013), Jaroslav Rudiš (2014), Ulrike Draesner (2015), Dörte Hansen (2016), Joanna Bator (2017) und Ilija Trojanow (2018).

Literaturtage starten am 31. März

Die Usedomer Literaturtage wollen nach eigenen Angaben durch Literatur Geschichte und Gegenwart Europas verstehen, unbekannte Sichtweisen entdecken und Vorurteile überwinden. In diesem Jahr stehen sie vom 31. März bis 6. April unter dem Motto "Denk' ich an Deutschland". Erwartet werden die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der Schriftsteller Martin Walser, Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), die Krimibestsellerautorin Donna Leon und der Schauspieler Peter Sodann.

