"Über die Heiterkeit...": Axel Hacke in Am Morgen Vorgelesen Stand: 19.12.2023 08:33 Uhr Axel Hacke liest in acht Folgen aus seinem Essay "Über die Heiterkeit" in Am Morgen vorgelesen bis 29. Dezember. In Zeiten, in denen uns intuitiv erstmal anders zumute ist, macht sich Hacke auf die Suche nach einem fast vergessenen Gemütszustand.

"Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst", sagte Friedrich Schiller. Doch was ist Heiterkeit eigentlich? Und wie bekommen wir sie in unser ernstes Leben zurück? Unterhaltsam, klug und persönlich findet Axel Hacke heraus, warum Heiterkeit eine Lebensphilosophie ist, was sie von Humor und Witz unterscheidet und warum sie auch manchmal Arbeit macht. Denn "ein heiterer Mensch zu sein, bedeutet nicht, das Schwere zu ignorieren, sondern es in etwas Leichtes zu verwandeln."

Axel Hacke: Lesung in Am Morgen vorgelesen bis 29. Dezember 2024

Zu hören sind die Lesungen vom 18. bis zum 29. Dezember 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 18. Dezember 2023 8.30 Uhr 2 19. Dezember 2023 8.30 Uhr 3 20. Dezember 2023 8.30 Uhr 4 21. Dezember 2023 8.30 Uhr 5 22. Dezember 2023 8.30 Uhr 6 27. Dezember 2023 8.30 Uhr 7 28. Dezember 2023 8.30 Uhr 8 29. Dezember 2023 8.30 Uhr

