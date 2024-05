Torben Kessler liest den Roman "Amrum" von Hark Bohm

Stand: 07.05.2024 18:06 Uhr

Der in Hamburg geborene Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Hark Bohm wird am 18. Mai 85 Jahre alt. Sein neuer Roman ist eine Hommage an die Insel, auf der er aufgewachsen ist.