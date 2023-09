Tim Seyfi liest "Gleißendes Licht" von Marc Sinan Stand: 12.09.2023 11:02 Uhr In seinem Debütroman "Gleißendes Licht" erzählt Marc Sinan eine Familiengeschichte voller Glanz, Tragik und Gewalt. Schauspieler Tim Seyfi liest aus dem Roman in 14 Teilen.

Als der Komponist Kaan für einen längeren Aufenthalt nach Istanbul reist, wird er mit der verschütteten Geschichte seiner Familie konfrontiert, von der er bis dahin nur Ahnungen hatte. Unerwartet überkommt ihn das Trauma seiner Großmutter, die durch den Völkermord an den Armeniern zur Waise wurde und als Türkin lebte. Türkisch, Deutsch, Armenisch - Kaan erinnert sich an seine Großeltern in der Türkei, wo er als kleiner Junge seine Ferien verbrachte, an seine Mutter, die ihre türkische Heimat für einen deutschen Mann verließ - und er will es nun wissen: Was genau ist damals geschehen? Was steckt davon in mir?

Zu hören sind die Lesungen vom 18. September bis 6. Oktober 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 18. September 2023 8.30 Uhr 2 19. September 2023 8.30 Uhr 3 20. September 2023 8.30 Uhr 4 21. September 2023 8.30 Uhr 5 22. September 2023 8.30 Uhr 6 25. September 2023 8.30 Uhr 7 26. September 2023 8.30 Uhr 8 27. September 2023 8.30 Uhr 9 28. September 2023 8.30 Uhr 10 29. September 2023 8.30 Uhr 11 2. Oktober 2023 8.30 Uhr 12 4. Oktober 2023 8.30 Uhr 13 5. Oktober 2023 8.30 Uhr 14 6. Oktober 2023 8.30 Uhr

