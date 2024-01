Stephan Schad liest "Zauber der Stille" von Florian Illies Stand: 16.01.2024 16:53 Uhr Zum Beginn des Caspar-David-Friedrich-Jahres 2024 sendet NDR Kultur in Am Morgen vorgelesen Florian Illies‘ Buch, in dem 250 Jahre deutscher Geschichte lebendig werden.

Am 5. September 1774, also vor 250 Jahren, wird Caspar David Friedrich geboren. Seine abendlichen Himmel wecken die leidenschaftlichsten Gefühle: Goethe macht ihre Melancholie so rasend, dass er sie zerschlagen will, Walt Disney hingegen verliebt sich so heftig in sie, dass er sein Bambi nur durch Friedrich’sche Landschaften laufen lässt. Von Hitler so verehrt wie von Rainer Maria Rilke, von Stalin so gehasst wie von den 68ern - am Beispiel dieses Malers werden in Florian Illies‘ Buch 250 Jahre deutscher Geschichte lebendig.

Weitere Informationen "Maler Friedrich": Leben und Werk von Caspar David Friedrich Eberhard Rathgeb blickt auf das Werk des berühmten romantischen Malers und entwickelt dabei eine ganz eigene Schule des Sehens. mehr

"Zauber der Stille": Lesung vom 22. Januar bis 2. Februar 2024

Zu hören sind die Lesungen vom 22. Januar bis zum 2. Februar 2024 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 22. Januar 8.30 Uhr 2 23. Januar 8.30 Uhr 3 24. Januar 8.30 Uhr 4 25. Januar 8.30 Uhr 5 26. Januar 8.30 Uhr 6 29. Januar 8.30 Uhr 7 30. Januar 8.30 Uhr 8 31. Januar 8.30 Uhr 9 1. Februar 8.30 Uhr 10 2. Februar 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 22.01.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher