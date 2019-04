Stand: 09.04.2019 09:01 Uhr

Siri Hustvedt stellt Roman in Hamburg vor von Danny Marques Marcalo

Eine junge Frau kommt Ende der 70er-Jahre zum Studieren nach New York. Dort trifft sie eine Reihe ungewöhnlicher Menschen und entwickelt ihre schriftstellerischen Ambitionen. So könnte man den Inhalt von Siri Hustvedts neuem Roman "Damals" kurz zusammenfassen. Die Schriftstellerin hat es aber auch wirklich so erlebt. Nun war Hustvedt auf Einladung von NDR Kultur im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus in Hamburg zu Gast.

Siri Hustvedt hat eine Beobachtung gemacht. Immer wieder werde sie darauf angesprochen, ob "Damals" denn nun ein autobiografischer Roman sei. Schließlich seien die Ähnlichkeiten zwischen ihr und der Protagonistin nicht zu übersehen. Beide kommen aus Minnesota. Beide lebten unter derselben Adresse in Brooklyn. Die Initialen: S. H. Viele würden sich weigern, da an reine Fiktion zu glauben: "Die Leute denken, ich hätte mein eigenes Leben ausgebeutet. Nein. Es scheint so, dass die Idee, dass man sich etwas ausdenken kann, nicht für Frauen gilt. Egal welche Geschichte, mir wurde immer gesagt, ich würde über mein eigenes Leben schreiben. Mit diesem Buch wollte ich dieses Vorurteil mal auf die Spitze treiben."

Erinnern: faszinierender Ausgangspunkt für Hustvedt

Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen in "Damals". So gibt es zum Beispiel einen Roman im Roman oder fiktive Figuren, die real werden. Erzählt von einer Frau, die Aufzeichnungen über Ereignisse findet, an die sie sich gar nicht erinnern kann. Auf der NDR Kultur Bühne im deutschen Schauspielhaus erzählt Siri Hustvedt, wieso das ein faszinierender Ausgangspunkt für sie ist: "Neurowissenschaftlich gesehen ist es klar, dass wir keine wirkliche Erinnerung haben. Jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung abrufen, wird sie wohl anders aussehen. Nehmen sie eine Familie am Esstisch. Alle reden über dasselbe Ereignis, aber jeder erinnert es ein wenig anders."

Worte sind nicht alles

Siri Hustvedt versteht etwas von Neurowissenschaft. Regelmäßig veröffentlicht sie Artikel und unterrichtet angehende Ärzte. Bei ihrer Arbeit mit psychisch auffälligen Menschen hat sie eine Theorie entwickelt: "Das Wort 'Ich' auf ein Stück Papier zu schreiben, kann positiv sein. Patienten mit psychischen Problemen tragen oft ein innerliches Chaos in sich. Zu schreiben kann Ordnung in dieses Chaos bringen. Ich bin sicher, dass Schreiben einen positiven Effekt hat."

Auch um sich zu ordnen schreibt ihre Romanheldin S. H. ihre Erinnerung an eine Fast-Vergewaltigung auf. Siri Hustvedt sagt an diesem Abend aber auch, dass Worte nicht alles sind. Man könne halt keinen Wittgenstein zitieren, wenn man von einem Angreifer gegen die Wand geschleudert werde.

Faszinierender Abend mit Siri Hustvedt

90 Minuten dauert dieser faszinierende Abend mit Siri Hustvedt. Sie lässt es sich nicht nehmen, auch selbst aus dem englischen Original zu lesen. Wirkt leise und bedacht, ist dabei eloquent. Die Zweifel, dass sie mit "Damals" nicht doch ein höchst autobiografisches Buch geschrieben hat, kann sie aber nicht endgültig widerlegen. Im Buch kommt S. H. nach New York und schließt sich erst mal zum Lesen ein. In der Realität hat Siri Hustvedt das Ende der 70er auch so gemacht - mit Dostojewskis "Schuld und Sühne". In Hamburg gab sie spannende Einblicke in ihr Denken und ihr Buch "Damals".

