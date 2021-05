Preis der Leipziger Buchmesse 2021 geht an Iris Hanika

Iris Hanika gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse 2021 Stand: 28.05.2021 17:00 Uhr Der Preis der Leipziger Buchmesse geht in diesem Jahr an Iris Hanika. Sie wird für ihr Buch "Echos Kammern" ausgezeichnet.

von Maren Ahring

"Ich wollte eigentlich einen ordentlichen Roman schreiben, aber eben mit möglichst unwahrscheinlichen Wendungen, so dass man nicht denkt, er wäre realistisch", so Hanika. Ihr Buch spielt in New York und Berlin, ihre Heldinnen heißen Sophonisbe und Roxana. Hanika experimentiert mit alten Mythen, einer eigenen Sprache und verschiedenen Erzählformen. An Geschichten sei sie eigentlich nicht interessiert, sagt die Schriftstellerin, vielmehr an der Form.

Das lobte auch die Jury: "Iris Hanika übt in aller Virtuosität ihre Sprachexperimente aus und ja, sie hat diebische Freude daran, dass sie das jeden Moment den Roman kosten könnte. Eben dieses riskante Schreiben zeichnet sie aus", so die MDR-Kulturredakteurin Katrin Schumacher.

Fünf Romane nominiert

Mitte April hatte die siebenköpfige Jury die nominierten Titel für Preis der Leipziger Buchmesse benannt. Mit dabei war die norddeutsche Schriftstellerin Helga Schubert mit ihrem Roman "Vom Aufstehen" und Christian Kracht mit dem Roman "Eurotrash". Der Preis wurde in diesem Jahr wieder leider ohne Buchmesse erneut pandemiebedingt verliehen. 389 Bücher gingen insgesamt Rennen.

"Menschwerdung eines Affen" ist bestes Sachbuch

Als bestes Sachbuch wurde „Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung“ von Heike Behrend ausgezeichnet. „Es ist geboren und geschrieben aus der Emphase für die Gemeinsamkeit dessen, was Menschsein ausmacht: die Überwindung von Vorurteilen. Solchen seiner selbst über andere und solchen anderer über einen selbst. Es ist ein erhellendes Buch in diesen sich verdunkelnden Zeiten“, so die Jury.

Der Preis für die beste Übersetzung ging an die in Leipzig geborene Timea Tankó, für ihre Übertragung des Buches „Apropos Casanova. Das Brevier des Heiligen Orpheus“ von Miklós Szentkuthy: „Was für ein Satz, was für ein Schmelz in den Beschreibungen, welch ein sanfter Rhythmus, und was für ein eiskalter Knalleffekt am Ende. Dafür, dass sie sich dieser Prosa einfühlsam und doch selbstbewusst angeschmiegt und dabei immer die Spannung gehalten hat, dafür danken wir Timea Tankó."

Preis für Europäische Verständigung an zwei Essayisten

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ging an den britischen Essayist Johny Pitts und den ungarischen Essayist Laszlo Földenyi. Beim Festakt in der Leipziger Nikolaikirche kritisierte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, einen Niedergang der Debattenkultur ihrer Branche in der Pandemie: "Wir reagieren derzeit schnell über und pflegen einen Diskurs, der nicht dem intellektuellen Diskurs entspricht, für den unsere Branche stand und stehen sollte."

