Pfannkuchentortenalarm! Pettersson und Findus feiern 40. Geburtstag Stand: 09.08.2024 08:56 Uhr Seit 1984 begeistern der kauzige alte Mann und sein frecher Kater mit ihren Abenteuern Leser weltweit. Erfunden hat sie der Schwede Sven Nordqvist. Der Rummel um seine beiden Kinderbuchhelden ist dem 78-jährigen Schweden mittlerweile eher zuviel.

von Julia Wäschenbach

Der freche Kater Findus und der kauzige, alte Pettersson sind ein ziemlich ungleiches Paar und doch die dicksten Freunde. Der eine ist immer zum Spielen aufgelegt und der andere? Der will oft einfach nur in Ruhe tüfteln. Die Abenteuer der beiden begeistern seit genau vier Jahrzehnten Kinder auf der ganzen Welt.

Mit einer Torte ging damals in Schweden alles los. "Pannkakstårtan" - "Eine Geburtstagstorte für die Katze", heißt das erste Buch über die beiden Freunde. Der Schauplatz: ein alter Hof in einem schwedischen Idyll. In der Geschichte soll Pettersson für Findus backen. Dabei passieren einige Missgeschicke. Am Ende steht die Pfannkuchentorte aber doch auf dem Tisch und Findus ist glücklich. Denn er liebt es zu feiern - dreimal im Jahr.

Nordqvist schöpft Inspiration aus eigenem Leben

Der Schwede Sven Nordqvist hat sich die Figuren ausgedacht. Er hat sie gezeichnet und die Geschichten geschrieben. Die Sommer verbringt der 78-Jährige mit seiner Frau auf der Schäreninsel Yxlan. Dort lebt er fast selbst wie der alte Pettersson. Inklusive Tischlerschuppen. "Ich schnitze gerne wie Pettersson", erzählt Sven Nordqvist. "Ich mag die Welt, in der er lebt, die alte Hütte, die alten Werkzeuge. Es fühlte sich natürlich an, ihn so zu schaffen, wie ich selbst bin. Und deshalb ist er viel im Tischlerschuppen."

Auch für Findus schöpfte Nordqvist Inspiration aus seinem eigenen Leben. Denn als das erste Buch erschien, war sein Sohn gerade auf die Welt gekommen. Später folgte er ihm auf Schritt und Tritt. Genau wie Findus Pettersson eben. "Viele Kinder können sich wahrscheinlich in Findus wiedererkennen oder wünschen sich, zu leben wie er. Er lebt sehr frei. Und trotzdem hat er einen Erwachsenen in der Nähe, der immer zur Stelle ist. Das ist wohl ein perfektes Leben für kleine Kinder."

Weitere Informationen "Pettersson und Findus"-Autor Sven Nordqvist wird 75 Bloß keinen Rummel: Der Zeichner findet es nicht schlimm, dass sein Geburtstag pandemiebedingt etwas kleiner ausfällt. mehr

Pettersson und Findus - perfekte Vorlesebücher

Ursprünglich sollte es bei einem Buch bleiben. Doch die chaotischen Alltags-Abenteuer von Pettersson und Findus, gezeichnet mit viel Liebe zu skurrilen Details, wie den kleinen Mugglern, wurden zum Hit. Aus den Geschichten entstanden Kinofilme, eine Zeichentrickserie, Theaterstücke, Computerspiele. Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen sind die Bücher aus Millionen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken, sagt Sanna Pedersen vom Kindermuseum Junibacken: "Es liegt etwas Zeitloses in der Art, wie die Bilder gezeichnet sind, und in den Geschichten. Es sind perfekte Vorlesebücher, weil sich in jedem einzelnen Bild so viel abspielt und versteckt. Darin ist Sven Nordqvist ein Meister.”

Der Rummel um seine beiden Kinderbuchhelden ist Nordqvist heute fast zuviel. Seine Kinder sind inzwischen erwachsen, ihm fehle die Inspiration für weitere Findus-Geschichten, sagt er. Die Abenteuer, die Findus und Pettersson im Hühnerstall, beim Angeln oder Zelten erleben, werden Eltern ihren Kindern wohl aber auch noch in vielen Jahren vorlesen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 09.08.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Bildbände