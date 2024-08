Stand: 27.08.2024 13:06 Uhr Paradies für Leseratten: Privatbibliothek noch einmal geöffnet

Die Privatbibliothek des verstorbenen Politikers Hans-Uwe Hansen in Buxtehude öffnet noch einmal für Leseratten. Diese können sich gegen eine Spende erneut so viele Bücher mitnehmen, wie sie wollen, teilte die Buxtehuder Volkshochschule (VHS) mit. Sie hatte bereits am vergangenen Freitag in die Bibliothek des verstorbenen SPD-Politikers eingeladen. Nun sei ein weiterer Termin für Ende September geplant, sagte VHS-Leiter Dirk Pohl dem NDR Niedersachsen. Noch sei man in der Terminabsprache. Die private Büchersammlung bestand ursprünglich aus rund 80.000 Büchern: darunter Werke von Autoren wie Max Frisch oder Heinrich Böll, aber auch Hägar- und Micky Maus-Taschenbücher. Ein Teil der Sammlung war im Vorfeld schon an Buchliebhaber und Archivare gegangen.

Weitere Informationen Buxtehude: Privatbibliothek von Hans-Uwe Hansen aufgelöst Der SPD-Politiker Hans-Uwe Hansen hatte eine rund 80.000 Bücher umfassende Privatbibliothek. Nun wurde der Nachlass verschenkt. (24.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Romane