New-Adult-Romane: Wer sollte das eigentlich lesen dürfen? Stand: 23.11.2024 06:00 Uhr Selten hat ein literarisches Genre so einen Hype verursacht wie New Adult. Nicht selten geht es in diesen Büchern für um viel Sex, Gewalt und Unterdrückung.

von Severine Naeve

Auf der Buchmesse in Frankfurt bekam das Genre New Adult erstmals eine eigene ganze Ausstellungshalle. Literatur, die sich an junge Erwachsene richtet, mit Geschichten zu typischen Themen dieser Altersgruppe: Uni, neuer Job, Identitätsfindung und ganz viel Romantik - genau genommen die sehr explizite Darstellung von Sexualität.

Das Genre New Adult hat eine riesige Fangemeinde auf TikTok. Sogenannte Tropes - also typische Erzählstrukturen - dieser Bücher sind beispielsweise "Strangers to Lovers", also Fremde, die sich verlieben, "Office Romance", Romantik im Job, oder auch "Forbidden Love", wenn die Protagonist*innen aus irgendwelchen Gründen nicht zueinander kommen dürfen.

Sex, Gewalt und Unterdrückung

Ein besonders beliebtes Subgenre ist "Dark Romance" - da werden Liebesgeschichten besonders "spicy", wie es heißt, wenn es um viel Sex geht. Oftmals spielen Gewalt und Unterdrückung dabei auch eine Rolle - und das auch bei Büchern im Genre Young Adult, das sich an Leser*innen zwischen zwölf und 18 Jahren richtet und gewissermaßen die Lücke zwischen Jugendbuch und Erwachsenenliteratur schließen soll.

Befleckt vom Blut eines anderen, das an den Lumpen um meinen skelettartigen Körpers klebte (...). Leseprobe

Unschuldig blinzelt sie mich an und ich will ihr diesen Ausdruck aus dem Gesicht schlagen. Leseprobe

Schon bei unserer zweiten Begegnung hat sie mir in der Toilette unserer Hochschule ihre Brüste gezeigt und mich gefragt, ob sie nicht auffällig groß seien, ich musste ihre Brüste berühren. Leseprobe

Was bringen Altersangaben und Triggerwarnungen?

Esther Schmidt und Janne Ceipeck aus der Hamburger Thalia-Buchhandlung in der Europapassage sind für den Bereich Young und New Adult zuständig. "Es gibt ja auch Bücher, die auch harte Themen behandeln, mit Vergewaltigung und Gewalt. Aber da können wir ja nicht sagen: Dürft Ihr nicht lesen! Wir können immer nur sagen: Das ist die Empfehlung", sagt Esther Schmidt. Die Jugendlichen schreckt das nicht unbedingt ab. Eltern dagegen schon, die oftmals ganz unbedarft für ihre Kinder ein Buch aus der neuen Lieblingsserie kaufen wollen und gar nicht ahnen, dass sie sich einen Softporno ins Haus holen. Hier können die Buchhändlerinnen beraten und Tipps geben.

Einige Verlage geben auch Altersangaben heraus und warnen vor expliziten Inhalten, so Janne Ceipeck: "Viele Bücher, vor allem die Dark-Romance-Bücher, haben Triggerwarnung-Listen vorne oder hinten im Buch. Aber viele stört es einfach nicht." Bei der riesigen Menge an Neuerscheinungen ist es auch für engagierteste Buchhändlerinnen nicht mehr zu schaffen, alle Bücher zu lesen und einzuordnen.

Wird das klassische Jugendbuch verdrängt?

Was bedeuten diese vielen Neuerscheinungen für die klassische Jugend- und Coming-of-Age-Literatur? Wird diese durch den Hype um Young und New Adult verdrängt? Vor allem im Jugendbuch-Bereich sei das deutlich spürbar, erzählt Esther Schmidt: "Wir haben sechs Regale voll mit diesem Thema, man wird schon überschwemmt mit Romance- und Fantasy-Büchern. Wenn Leute kommen, die das nicht so gerne lesen wollen, wird es echt schwer, etwas zu empfehlen, weil es da nicht mehr so viel auf dem Markt gibt."

Doch bei allem Hype: Es gibt auch Trends, die aus den Sozialen Medien auf die Büchertische übergreifen, die man nicht erwarten würde. "Es gibt immer wieder TikTok-Trends: Seit Monaten liegt zum Beispiel Dostojewskis "Weiße Nächte" mit auf dem Tisch. Das ist für uns immer ganz schön, weil es auch einen Anstoß gibt, sich vielleicht auch mal an einen normalen Roman zu wagen", so Schmidt. Dostojewskis "Weiße Nächte" erfüllt dabei durchaus einige der Kriterien, die auch New Adult-Fans begeistern:

Es war eine wundervolle Nacht. Der Himmel war hell und voller Sterne. (…) Eine solche Nacht gibt es nur, wenn wir jung sind. Lieber Leser, kann es unter einem so schönen Himmel wütende und böse Menschen geben? (…) Ja, eine sehr jugendliche Frage. Aber eine überaus wichtige Frage! Doch nun zu mir. Den ganzen Tag bin ich schon so traurig. Es kommt mir vor, als ob mich alle Menschen verlassen haben. (…) Und ich habe niemanden kennengelernt. Es gibt niemanden, der mich verlassen kann. Wozu brauche ich überhaupt Freunde? Leseprobe

