Mit 83 auf TikTok: Der Bookfluencer Klaus Willbrand Stand: 06.11.2024 12:24 Uhr Altes Wissen auf neuen Wegen: Klaus Willbrand ist 83 Jahre alt und redet auf Insta und TikTok über große Literatur. Über 180.000 Menschen folgen ihm. Er definiert ganz klar, was ein gutes Buch ausmacht.

von Torge Wittern Kochs

Als Klaus Willbrand sein kleines Antiquariat in Köln eröffnete, war er schon 60 Jahre alt. 23 Jahre ist das her, doch der Literaturkenner denkt nicht ans Aufhören, ganz im Gegenteil. Seine Karriere geht jetzt erst richtig los. In seinem kleinen Antiquariat trifft der NDR einen Influencer bei der Arbeit: "Es gibt von Günter Grass die Novelle 'Katze und Maus'. An diesem Buch ist das Nachwort von Vivian Liska interessant", erklärt er.

Klaus Willbrand: "Ich bin sehr kritisch, weil ich viel gelesen habe"

"Ich habe ein unlöschbares Interesse an Literatur", sagt der Influencer. "Aber ich bin sehr kritisch, weil ich sehr viel gelesen habe". Auf die Frage, wie viele Bücher er in seinem Leben er gelesen habe, weiß der Rentner keine genaue Antwort. "Ich kann es nur schätzen, etwa fünf- bis sechstausend sind es gewesen."

Auf die Idee, mit diesem geballten Wissen online zu gehen, kam Daria Razumovych: Dahinter stecke der Wunsch, "dass einer einen an die Hand nimmt, der einem Literatur erklärt und einem dieses große Gebilde einfach näherbringt, indem man das auf kurze, verständliche Videos abstrahiert."

"Lesegenuss als wesentliche Lebensqualität"

Willbrand hat sich mit fünf Jahren das Lesen selbst beigebracht. "Das ist ein Genuss, der ein wesentlicher Teil meiner Lebensqualität ist", meint der Kölner. Mindestens drei Stunden pro Abend liest er konzentriert am Schreibtisch. Aber nicht zur Unterhaltung, meint er: "Der eigentliche Impetus ist, genau zu erfassen, was da geschrieben ist. Dass einem kein Bild, keine Szene, kein toller Einfall entgeht."

Dafür müsse er ganz konzentriert sein. Er weiß genau, was ein gutes Buch ausmacht: "Man kann das in zwei Sätzen sagen. Einmal, wenn der Autor eine eigene Sprache entwickelt. Das zweite ist, wenn jemand die gesellschaftlichen Prozesse, die Abläufe, in die Lebensart, die wir jetzt haben, eingießen kann - Schmerz, Trauer, Liebe, all diese Dinge sind nicht neu. Die werden immer nur neu formuliert."

Neuere deutsche Literatur hat bei Willbrand keine Chance

Franz Kafka, Marcel Proust und James Joyce gehören bei ihn zum Kanon. Neuere deutsche Literatur kommt bei Willbrand hingegen schlecht weg: "99 Prozent aller Leute, die heute schreiben - ich sage es mal ganz krass - können überhaupt nicht schreiben", meint er. "Das ist ein solches Laberzeug, das einen überhaupt nicht interessiert."

Seit dem Social-Media-Erfolg besuchen ihn im Kölner Antiquariat mehr jüngere Menschen. Seine Zusammenarbeit mit Daria Razumovych erläutert der Rentner so: "Das ist ein sehr ungewöhnliches Team, auch vom Alter her, aber wir sind nicht austauschbar - und als Team unschlagbar!". Razumovych entgegnet lächelnd: "Wir haben uns schon immer gut verstanden".

