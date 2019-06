Stand: 06.06.2019 12:40 Uhr

Kleine Liebeserklärungen Mikadowälder von Marie-Alice Schultz Vorgestellt von Juliane Bergmann

Die Hamburgerin Marie-Alice Schultz hat Theaterwissenschaften und Germanistik sowie Bildende Kunst studiert. Sie ist Mitherausgeberin der Hamburger Literaturzeitschrift TAU und hat selbst in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. 2017 hat sie den Literatur-Förderpreis der Kulturbehörde Hamburg bekommen - entstanden ist daraufhin ihr erster Roman "Mikadowälder", der jetzt erschienen ist.

Dieser eine kleine, überaus feine Moment, wenn da was ins Rollen gerät:

Eric blieb knapp vor ihr stehen und tat, als suche er etwas. Nicht nur bei sich. Seine Augen tasteten ebenso Mona ab. Sie kam sich durchschaut vor. Bis ins Innerste. Eric sagte nichts, stand nur da und ließ die Hände in den Taschen seines Kapuzenpullovers verschwinden, dort zitterten sie leicht. Als wären sie überrascht über seinen ruckartigen Vorstoß, den es jetzt durchzuziehen galt. Unvermittelt brach aus ihm heraus: "Wir sollten einen Kaffee trinken." Leseprobe

Eric und Mona trinken, reden, vergessen die Zeit, verlieben sich.

Wann beginnen die Dinge? Im Rückblick schwer zu sagen. Erics Gesicht hinter der Scheibe des Busses, Monas Fuß auf der Pedale und im Kopf der Gedanke, dass er ihr fehlen würde. Leseprobe

Wahnsinn, wie wenig Tamtam Marie-Alice Schultz veranstaltet, um ihre Figuren vorzustellen. Da reichen simple Worte, ein paar Gedanken angedeutet in Halbsätzen, treffsichere Pointen, die alles sagen, was nötig ist: "Komm, man sieht hier den Himmel, als wäre man drin!"

Die Familienmitglieder sind wie Mikadostäbchen

Der Roman "Mikadowälder" erzählt die Geschichte einer Großfamilie, drei Generationen - nicht alle Mitglieder unbedingt verwandt -, die in einem komplexen Gestrüpp miteinander verwachsen sind. Oder aufeinanderliegen wie die titelgebenden Mikadostäbchen.

Geschickt manövriert die Autorin den Leser durch verschiedene Zeiten und Räume. In den einzelnen Kapiteln gelingt ihr stets eine Art Parallelmontage zweier Szenen. Da ist etwas im Entstehen, etwas im Vergehen. Oder ein Suchen trifft auf ein Finden. So ist die Liebe von Eric und Mona inzwischen längst vorbei, was beide noch Kontakt haben lässt, ist der gemeinsame Sohn Oskar:

Sind sie zu dritt, kommt es Oskar vor, wie zusammengeklebt. Der Morgen hat, besonders wenn beide Eltern sich darin befinden, etwas Nervöses, Überstürztes. In dieser verkorksten Art, den anderen auszublenden und dabei genau im Blick zu haben, liegt etwas seltsam Zärtliches. Leseprobe

Viele Leidenschaften, aber sozial talentfrei

Jede der Figuren hat eine Leidenschaft, die sie antreibt: Da ist der Diskus werfende Großvater Tsarelli, sein Schach spielender Freund Georgi, dessen Klavier unterrichtende Ex-Frau Dina, Eric schafft Installationskunst, Mona malt, ihr Sohn Oskar zimmert Holzkisten. Gleichzeitig liebenswert: Während jede Figur ihre Kraft in dieses eine Talent steckt, gibt sie sich sozial gesehen regelrecht talentfrei, stolpert im Umgang mit den Mitmenschen unbeholfen umher, was den angeht. Da wird gedruckst, geschaut, geschwiegen, missverstanden.

"Nein, da bin ich lieber allein." Irgendetwas ist dran, die Familie, all ihre Mitglieder lavieren, jeder für sich genommen, am Abseits. Leseprobe

Trennungen, Irrtümer oder der Tod - aus unterschiedlichen Gründen sind alle in dieser Geschichte im Grunde Verlassene. Nicht ganz klar ist zunächst: Sind sie schwer einsam - oder das glatte Gegenteil?

Bodenständige Antworten in einer versponnenen Welt

Während Marie-Alice Schultz eine etwas märchenhaft versponnene Welt erschafft, in der man Klavierschüler mit Schokolade besticht, die verflossene Liebe mit romantischen Gesten zurückgewinnt, Luft in Kästen sammelt oder zu zweit in einer raumgroßen Holzskulptur übernachtet, so sind ihre Antworten auf die großen Lebensfragen doch erfrischend bodenständig.

In all dem Wahnsinn aus Schmerz, Zweifel, Scheitern hilft es schlichtweg, Verbündete zu suchen. Da liegt im Gute-Nacht-Zettelchen der Mutter eine zarte Liebeserklärung, die - auch beim Leser - tief geht: "Bin draußen. Mal sehen, was es dort gibt. Bringe dir etwas mit, wenn es mir gefällt."

Verbissen reiben sich die Erwachsenen ab an ihren Ideen vom Glück. Der kleine Oskar hingegen ist ihnen weit voraus: Er lernt loslassen.

Ein melancholisches Debüt mit schwer sympathischen Charakteren - klug gestrickt, alles am rechten Fleck. Versöhnend, innig, warm.

Mikadowälder von Marie-Alice Schultz Seitenzahl: 320 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-498-06557-7 Preis: 22,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 07.06.2019 | 12:40 Uhr