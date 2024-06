"Maifliegenzeit": Jüglers Familienroman in Am Morgen Vorgelesen Stand: 28.06.2024 08:35 Uhr "Maifliegenzeit" erzählt von einem traumatischen Verlust, von der Kraft des Neubeginns und dem heilsamen Erleben der Natur. Jörg Schüttauf liest bis zum 5. Juli aus Matthias Jüglers Roman in Am Morgen Vorgelesen vor.

Für Katrin und Hans wird der Alptraum aller Eltern wahr: Nach der Geburt verlieren sie noch im Krankenhaus ihr erstes Kind - und kurz darauf auch sich als Paar. Denn Katrin quälen Zweifel an der Darstellung der Ärzte, Zweifel, von denen Hans nichts wissen will. Als Katrin Jahre später stirbt, wird klar, dass sie mit ihren Befürchtungen womöglich Recht hatte. Bei seinen Recherchen, die ihn tief in die Geschichte der DDR führen, stößt Hans auf Ungereimtheiten und eine Mauer des Schweigens.

"Maifliegenzeit" ist ein feinsinniger Familienroman über ein dunkles Kapitel ostdeutscher Geschichte.

Jörg Schüttauf liest vom 27. Juni bis 5. Juli 2024

Zu hören sind die Lesungen vom 27. Juni bis 5. Juli, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

AUDIO: Lesung: "Maifliegenzeit" - Teil 1 (29 Min) Lesung: "Maifliegenzeit" - Teil 1 (29 Min)

AUDIO: Lesung: "Maifliegenzeit" - Teil 2 (29 Min) Lesung: "Maifliegenzeit" - Teil 2 (29 Min)

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 27. Juni 2024 8.30 Uhr 2 28. Juni 2024 8.30 Uhr 3 1. Juli 2024 8.30 Uhr 4 2. Juli 2024 8.30 Uhr 5 3. Juli 2024 8.30 Uhr 6 4. Juli 2024 8.30 Uhr 7 5. Juli 2024 8.30 Uhr

