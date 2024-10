Literaturpreis MV: Juli Katz gewinnt Landeswettbewerb Stand: 13.10.2024 15:30 Uhr Juli Katz heißt die neue Literaturpreisträgerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonnabend wurde ihr diese Würdigung für ihre Erzählung "annegret will nach chicago" in Greifswald verliehen.

Der Name der Gewinnerin war verpackt in einem großen goldenen Briefumschlag. Jury-Mitglied Stefan Härtel öffnete den Umschlag und las vor: "Den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern 2024 gewinnt - und ich bitte um einen großen Applaus - Juli Katz." Zusammen mit seinen Jury-Kollegen, dem Schriftsteller Thomas Kunst und der NDR Kulturjournalistin Lenore Lötsch, fiel nach intensiven Beratungen über die anonymisierten Texte die Wahl auf die 34-Jährige.

Fünf Autoren traten in der Finalrunde gegeneinander an

Die Preisträgerin wurde aber erst nach einer Wettbewerbslesung bekanntgegeben. Fünf Autoren hatten auf der Bühne im Greifswalder Kulturhaus "Straze" nacheinander gelesen. Die gebürtige Neubrandenburgerin Barbara Dickow mit einem Text über ihre Nachkriegskindheit in der Stadt, der Rostocker Steffen Dürre, der bereits zum dritten Mal in dieser Endrunde stand, Friederike Haerter mit Lyrik, sie stammt aus Greifswald, der Stralsunder Mathias Mertens und Juli Katz, die in Vorpommern lebt.

Annegret und Walter: Zwei alltägliche Romanfiguren aus Vorpommern

"Um Enttäuschungen vorzubeugen, macht Annegret gerade nichts. Walter stört sie dabei und gibt ihr drei Eier, äußerster Fingernagel eingerissen, aber kein Anzeichen einer Beschwerde. Walter will im Leben eben nichts mehr beweisen. Annegret sortiert die Eier in einen Karton. Drei bloß?", so las zuvor Juli Katz aus ihrer alltäglichen, aber doch irgendwie skurrilen Geschichte um Annegret und Walter. Die Autorin teilt mit ihren Helden den Lebensort: Sie wohnt in einem Dorf in Vorpommern, kümmert sich dort um Hühner, Hunde und Bienen. Ein Landstrich, der genügsam macht, aber auch das Fernweh anstacheln kann.

"Der Preis spornt mich an"

Die 34-jährige Autorin will nach dem Gewinn des Preis auf jeden Fall weiter schreiben. "Der Preis spornt mich auch an. Aber mich spornt vor allem an herauszufinden, was mit Annegret und Walter jetzt passiert. Annegret will ja nach Chicago. Und ich weiß, es gibt ein sehr tolles Reisebüro in Gnoien, da muss ich erstmal hin und die Recherche machen, was da auf sie zukommt."

Publikumspreise: Abstimmungen im Saal und online

Der Publikumspreis, vergeben von den Besuchern im Saal, ging ebenfalls an Juli Katz. Daneben wurde in einer Online-Abstimmung ein digitaler Publikumspreis vergeben: an den Rostocker Steffen Dürre. Der Literaturpreis MV wird alle zwei Jahre von einem Bündnis kultureller Einrichtungen im Land ausgeschrieben. Die Gewinnerin bekommt 3.000 Euro, ein Stipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop sowie eine Lesereise durch Mecklenburg-Vorpommern.

