Lesung mit Marica Bodrožić im Livestream

Auf Usedom, der schönen, herben Ostsee-Insel, diesem Ort der Freiheit und des Rückzugs, stellt Marica Bodrožić ihr neues Buch "Pantherzeit" vor. Die Lesung findet im Rahmen der Usedomer Literaturtage statt. Es ist ein Text über das Wilde in uns, über unser Freiheitsverlangen; und über den radikalen Rückzug des Menschen in sich selbst, den die Corona-Pandemie erzwingt. NDR.de überträgt die Lesung am Sonnabend ab 15h hier im Livestream.

Marica Bodrožić wurde von Rilkes "Der Panther" inspiriert"

Jeden Abend hat Marica Bodrožić während des ersten Lockdowns Rilkes Gedicht "Der Panther“ ("Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe…") gelesen. "Durch die Gitterstäbe auf die Welt hinauszusehen, das macht die Welt sehr klar und deutlich. Aber es verdeutlicht auch das, was kostbar ist. Dafür bin ich dankbar", sagt die Autorin. Im Gespräch mit NDR Kultur-Redakteur Joachim Dicks denkt sie im Rahmen der Literaturtage Usedom darüber nach, wie wir es schaffen können, nach über einem Jahr Corona „diesen längeren Atem in uns selbst zu aktivieren.“ Dabei gebiert die Lesung aus "Pantherzeit" eine funkensprühende Sprache der Transzendenz auf den geistigen Spuren von Mystikern und Philosophen wie Teresa von Avila oder Vladimir Jankélévich.

Neun Livestreams bei den Usedomer Literaturtagen geplant

Wegen der Corona-Pandemie finden die Literaturtage in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Insgesamt sind neun Livestreams mit Autorenlesungen bei den Literaturtagen geben. Olga Tokarczuk machte den Auftakt im Ostseebad Heringsdorf. Unter dem Motto "Das Göttliche" waren außerdem der Philosoph Peter Sloterdijk, der Schriftsteller Navid Kermani, der Publizist Andreas Englisch und der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Gast.