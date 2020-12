Der Norden liest in Kiel: Line Hoven und Jochen Schmidt Stand: 03.12.2020 00:08 Uhr In "Paargespräche" lassen Line Hoven und Jochen Schmidt prominente Paare zu Wort kommen. Daraus lesen sie am 3. Dezember in Kiel. Sehen Sie hier den Livestream der Veranstaltung ab 20 Uhr.

Wenn Prince Philip und die Queen über ihre Schuhgröße diskutieren und Winnetou und Old Shatterhand über Mülltrennung - dann können nur Line Hoven und Jochen Schmidt am Werk sein. Wann immer die preisgekrönte Illustratorin und der Autor zusammen arbeiten, entstehen skurril-verspielte und lebensweise Situationen, die Geschichte und Literatur auf liebenswürdige und treffsichere Art umdeuten.

WINNETOU Wir sind überhaupt nicht mehr zärtlich zueinander.

OLD SHATTERHAND Das stimmt doch überhaupt nicht, ich bin total zärtlich zu dir.

WINNETOU Davon merke ich aber gar nichts.

OLD SHATTERHAND Ich hab gestern beim Gehen extra den Müllbeutel mitgenommen und die Spülmaschine angestellt.

WINNETOU Und was hat das mit mir zu tun? Leseprobe aus "Paargespräche"

"Paargespräche": So könnte es gewesen sein

Nach den geschichtenreichen "Dudenbrooks" und dem geradezu olympischen Altphilologen-Wörterbuch "Schmythologie" ist "Paargespräche" der dritte Coup dieser fruchtbaren Kooperation zwischen Bild und Text. Line Hoven und Jochen Schmidt haben sich nun bekannte Paare der Welt- und Popgeschichte vorgeknöpft, immer unter dem Motto: So könnte es gewesen sein; so war es aber sicher nicht.

Moderatorin des Abends ist Julia Westlake vom NDR Kulturjournal.

Eine Veranstaltung der Reihe "Der Norden liest" des Kulturjournals im NDR Fernsehen und von NDR Kultur unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen. In Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Kunsthalle zu Kiel, dem Literaturhaus Schleswig-Holstein und der Büchereizentrale Schleswig-Holstein.

Lesung in Kiel: Line Hoven und Jochen Schmidt Art:

Lesung

Datum:

03. Dezember 20 Uhr

Ort:

Christian-Albrechts-Universität

Christian-Albrechts-Platz 4

24118 Kiel



Bitte beachten Sie: Leider kann die Lesung wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen nicht mit Publikum stattfinden. Bereits gekaufte Karten werden erstattet.

Wir bemühen uns, alle Lesungen an den geplanten Terminen hier live als Stream anzubieten. Wir informieren Sie auf diesen Seiten und in unserem Newsletter über weitere Details zu dieser Planung. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 30.11.2020 | 22:45 Uhr