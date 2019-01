Kit de Waal: "Die Zeit und was sie heilt"

Stand: 22.01.2019 14:38 Uhr

Vom Leben in der feindlichen Fremde Die Zeit und was sie heilt von Kit de Waal, aus dem Englischen von Katharina Naumann Vorgestellt von Juliane Bergmann

Lange Zeit war die Britin Kit de Waal Anwältin, spezialisiert auf Familienrecht. Inzwischen hat sie dem Gerichtssaal den Rücken gekehrt und schreibt. Komplexe Familiengeschichten beschäftigen sie seitdem literarisch. In ihrem neuen Buch "Die Zeit und was sie heilt" erzählt sie von der irischen Immigrantin Mona, die ein Zuhause in England sucht.

Okay, ein Haken gleich vorweg: Titel, Klappentext und die ungewöhnliche Profession von Kit de Waals Protagonistin Mona können etwas abschreckend wirken. Angelegt wie ein Erwachsenenmärchen, so weit, so gut. Aber zu blumig und konstruiert ist die Idee von der Puppenmacherin und ihrem therapeutischen Talent.

"Mona hat Kleider aus allen Epochen genäht, aus der elisabethanischen, der georgianischen, der edwardianischen und aus der Renaissance. Sie hat die Puppen für Besuche auf prächtigen Landsitzen und für den Luftschutzbunker, für Webereien, Jazz-Clubs und Feldlazarette ausgestattet. (Sie hat stundenlang in Büchern und Magazinen recherchiert, um sicherzugehen, dass ihre Designs historisch absolut richtig, aber trotzdem einzigartig und maßgenschneidert sind)." Leseprobe

In ihrem Laden in einem englischen Küstenort verkauft Mona handgemachte Puppen, von einem Tischler aus Holz gefertigt, von Mona bemalt und eingekleidet. Nicht nur als Spielzeug sind sie gedacht. Auch viele Frauen aus einer Selbsthilfegruppe sind ihre Kunden, die Mütter totgeborener Kinder. Ihnen hilft Mona, mit dem Schmerz umzugehen. Wie gesagt: Hier hat die Autorin dick aufgetragen. Was man ihr aber lassen muss: Die Worte, die sie findet, sind wunderbar anders.

"Sie hat Augen wie Teiche und eine wunderschöne Haarmähne in der Farbe von Laub im Oktober. Sie ist gertenschlank, weiß wie Milch; sie ist um die fünfunddreißig, vielleicht aber auch viel jünger. Das macht eben die Trauer mit einem." Leseprobe

Mal abgesehen vom holprigen ersten Eindruck entspinnt sich dann doch eine ganz feine Geschichte. Mona steht kurz vor ihrem 60. Geburtstag und stellt sich die große Fragen: Wohin geht die Reise noch? Was will ich? Und vielleicht: Wen will ich? Denn bei genauer Betrachtung gibt es da ein paar Herren in Monas Leben, die ihr - der eine mehr, der andere weniger deutlich - Avancen machen. Gekonnt erzählt die Autorin in Rückblicken, warum Mona sich bislang isoliert hat. Immer noch hängt sie an ihrer ersten großen Liebe William. Ein angstfreier, lebenshungriger Typ, der später jedoch schwer psychisch krank in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wird. Dort vegetiert er unter dem Regiment eines phlegmatischen Arztes vor sich hin.

"Sie würde ihn am liebsten schlagen, weil er ihn nicht heilt. Er macht William nur glotzäugig und lässt ihn sabbern, in einem billigen, riesigen Pullover, der ihm nicht gehört und ihn aussehen lässt wie einen Irren." Leseprobe

Kit de Waal baut auch realen Stoff ein: Sie erzählt Monas Geschichte als die einer irischen Einwanderin in Birmingham, wo die IRA in den 70ern Bomben in Pubs hochgehen ließ. Ein Anschlag, dem William gerade so entkommt. Atmosphärisch funktioniert das sehr gut. Der Leser spürt den permanenten Hass, der in der Luft liegt. Prügeleien und Beschimpfungen gehören zum Alltag. Stets wegen ihrer Herkunft angefeindet kommt Mona nie so richtig an und sieht sich dennoch gezwungen zu bleiben. Warum, das erfahren wir nach und nach. Antworten liefert der Roman wohldosiert. Manchmal sogar geniale Wendungen. Vor allem aber wächst dem Leser die Hauptfigur ans Herz.

"Sie könnte ihn beim Hemd packen und ihn schütteln, bis ihre Finger taub werden. Sie könnte auch einfach seinen Namen rufen, und er würde sich umdrehen." Leseprobe

Am Ende erweist sich vieles im Buch als mehrdeutig und ist ganz anders, als es schien. Der Autorin gelingt es, mit ihrer klugen Wortwahl elegant zu überraschen. Verziehen seien ihr deshalb auch die ein, zwei, drei verkitschten Elemente. Letztlich: ein starkes Buch übers Loslassen, übers Festhalten.

Die Zeit und was sie heilt von Kit de Waal, aus dem Englischen von Katharina Naumann Seitenzahl: 400 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-498-07405-0 Preis: 22,00 €

