Ill-Young Kim liest "Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen" Stand: 16.04.2024 16:43 Uhr Humorvoll und einfühlsam erzählt der südkoreanische Autor Kim Ho-yeon von banalen und bedeutenden Begegnungen im Alltag, von mutigen Entscheidungen und dem Glück der Gemeinschaft.

Der Bestseller aus Südkorea: In Frau Yeons Tag und Nacht geöffnetem Laden in der Altstadt von Seoul kreuzen sich die Wege der unterschiedlichsten Menschen. Der obdachlose Dokgo fängt an, dort zu arbeiten, um einen Neuanfang in seinem Leben zu wagen. Seine unbeholfene Art irritiert zunächst, aber die Begegnung mit ihm schenkt allen neue Kraft, die dort auf ihn treffen. Humorvoll und einfühlsam erzählt der südkoreanische Autor von banalen und bedeutenden Begegnungen im Alltag, von mutigen Entscheidungen und dem Glück der Gemeinschaft.

Der Comedian und Musiker Ill-Young Kim liest aus dem Roman, der von Jan Henrik Dirks ins Deutsche übersetzt wurde.

"Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen": Vom 22. April bis 10. Mai in Am Morgen vorgelesen

Zu hören sind die Lesungen vom 22. April bis 10. Mai von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 22. April 8.30 Uhr 2 23. April 8.30 Uhr 3 24. April 8.30 Uhr 4 25. April 8.30 Uhr 5 26. April 8.30 Uhr 6 29. April 8.30 Uhr 7 30. April 8.30 Uhr 8 2. Mai 8.30 Uhr 9 3. Mai 8.30 Uhr 10 6. Mai 8.30 Uhr 11 7. Mai 8.30 Uhr 12 8. Mai 8.30 Uhr 13 10. Mai 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 22.04.2024 | 08:30 Uhr

