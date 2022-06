Stand: 24.06.2022 18:17 Uhr "Harry Potter": Neuer Look für Gesamtausgabe von Katharina Mahrenholtz

Vor 25 Jahren wurde der erste Harry Potter Band in Großbritannien veröffentlicht. "Der Stein der Weisen". Fast unbeachtet, als eins von vielen Kinderbüchern. Fantasy war ein Genre, das damals eher belächelt wurde. Der Harry-Hype ging erst später los - und hält bis heute an.

Von Notizbüchern und Zetteln zur ersten Auflage

"Ich saß im Zug nach London und die Idee kam aus dem Nichts. Ich konnte Harry ganz deutlich sehen, diesen dürren, kleinen Jungen", beschreibt Autorin Joanne K. Rowling den Moment, als es anfing. Jahrelang hat sie Ideen gesammelt, in Notizbüchern, auf Zetteln, sogar auf Behördenanträgen. Als sie es endlich schafft, das Ganze zu einem Manuskript zu verdichten, lehnen viele Verlage ab. Auch Barry Cunningham, bei Bloomsbury für Kinderbücher zuständig, ist zunächst skeptisch - aber auch fasziniert. "Kinderbuchhelden wachsen eher nicht in Echtzeit auf", sagt er. "Jemanden zu haben, der sich mit seinem Alter entwickelt, das war interessant."

Bloomsbury kauft das Skript und veröffentlicht das Buch 1997 in einer Startauflage von 500 Exemplaren. Der Verkauf läuft schleppend - bis nach dem zweiten Band ein amerikanischer Verlag aufmerksam wird, die Rechte für etwa 100.000 Dollar kauft und Harry Potter seinen Siegeszug um die Welt antritt. In Deutschland sichert sich der Carlsen Verlag die Rechte - allen Unkenrufen zum Trotz. Fantasy interessiere nicht, heißt es, und überhaupt sei das Buch viel zu lang für Kinder. Ein Irrtum.

Neues Aussehen für die nächste Generation

Zum 20-jährigen Jubiläum hat sich der Carlsen Verlag vor ein paar Jahren eine neue Auflage gegönnt, um Harry Potter in die nächste Generation zu bringen. Gestaltet wurden die Bände von dem italienischen Illustrator Iacopo Bruno, der aus Bild und Schrift richtige Cover-Kunstwerke geschaffen hat. Verlegerin Renate Herre war auf Anhieb begeistert von den vielen liebevollen Details: "Zum Beispiel ist auf der Rückseite der EAN-Code in eine wunderschön gestaltete Fahrkarte nach Hogwarts eingebettet. Fasziniert hat mich auch der Buchrücken - das war auch schon in den Entwürfen sichtbar. Das löst eine Assoziation aus, die an alte Zauberbücher erinnert."

Immer wieder neue Leser - und treue Fans

Auch wenn die Verkaufszahlen der ersten Jahre nicht mehr erreicht werden - die Bücher schaffen es, auch neue Leser zu fesseln. Veranstaltungen rund ums Jubiläum sind jeweils in kürzester Zeit ausverkauft, im Londoner "Harry Potter"-Shop drängen sich zu jeder Zeit junge und ältere Fans, um eine Plüscheule oder ein Hogwarts T-Shirt zu ergattern. Kinderliteratur, die so gefeiert wird: Da hat J. K. Rowling wirklich etwas Außergewöhnliches geschaffen.

