Hamburger Abiturientin übersetzt "Woyzeck" in Jugendsprache Stand: 12.10.2023 11:17 Uhr Asin Andkohiy hat den Klassiker "Woyzeck" von Georg Büchner in eine zeitgemäße Version verwandelt. Morgen erscheint sie im Reclam Verlag. Wie klingt Büchner im Jugendslang? Beitrag anhören 3 Min

von Ole Wackermann

Die gelben Reclam-Heftchen aus dem Deutschunterricht: Da denken viele sicherlich an Autoren wie Goethe, Schiller oder Lessing - aber wohl kaum an eine 19 Jahre alte Abiturientin einer Hamburg Stadtteilschule. Doch tatsächlich: In dieser Woche veröffentlicht der Reclam Verlag ein Werk von Asin Andkohiy. Die Hamburger Schülerin hat eine Version von Georg Büchners Klassiker "Woyzeck" in Jugendsprache verfasst. Ihr Text hat den Reclam-Verlag so überzeugt, dass er diesen besonderen "Woyzeck" im klassischen gelben Look veröffentlicht. Startauflage: Immerhin 3.000 Exemplare.

"Büchner und Jugendsprache passen perfekt zusammen"

Nein, eine stille Schülerin war Asin Andkohiy nicht: "Ich war mit meinen Freunden in der ersten Reihe, und wir waren eher so die Lauteren in der Klasse", erzählt sie. Und genauso hat ihre Erfolgsgeschichte als Autorin angefangen, denn der Jugendslang fiel ihrem Deutschlehrer Fritz Kollhoff auf. "Asin hat sich da hervorgetan, sie war diejenige, die das am besten konnte", sagt er.

Thema im Abitur war Georg Büchners Klassiker "Woyzeck". Fritz Kollhoffs Idee: Asin könnte das Drama in Jugendsprache übersetzen. Sie beginnt mit einer Szene. "Dann habe ich das gemacht und alle waren begeistert. 'Wow, du hast voll gut umgesetzt'. Dann kam die Idee, dass ich das ganze Buch übersetze", erzählt die Abiturientin. Fritz Kollhoff lockt Asin mit der Aussicht auf eine bessere Note. Denn er findet: Büchner und Jugendsprache, das passt perfekt: "Beim Woyzeck war es auch so, dass ich den Schülern gesagt hab: Büchner war unwesentlich älter als ihr, ihm haben auch viele Dinge in der Gesellschaft nicht gefallen, wenn das noch so aktuell ist, könnte man doch das in eine Sprache übersetzen, die aktuell von den Jugendlichen gesprochen wird."

Themen wie soziale Gerechtigkeit beschäftigen auch heutzutage

Themen wie soziale Gerechtigkeit, um die es bei Büchner geht, beschäftigen auch Asin. Aber das komplette Werk aus dem 19. Jahrhundert zu übersetzen, das ist eine Aufgabe, vor der sie Respekt hat. Es gelingt ihr, obwohl sie es in den letzten Märzferien vor dem Abitur schaffen muss. Schritt für Schritt verwandelt sie Büchners Original.

Hauptmann auf einem Stuhl. Woyzeck rasiert ihn. Hauptmann: Langsam, Woyzeck, langsam, er macht mir ganz schwindelig. Leseprobe

In ihrer ganz eigenen Version, die Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs der Fritzschumacher-Schule spielen:

Ey Deggah Woyzeck, mach mal langsam, ich kotz gleich. Woyzeck er hat keine Moral, er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Eigentlich bist du richtig ehrenlos, deine Mutter ist safe richtig entäuscht von dir. Aber wenn ich ein Herr wär und hätn Benz und ne Rolex, dann könnt ich ehrenvoll sein, aber ich bin broke, Mann! Leseprobe

Deutschlehrer Fritz Kollhoff sendet den Text an den Reclam-Verlag. Dann die Überraschung: Asins "Woyzeck" wird veröffentlicht. "Ich war zu Hause, ein ganz normaler Tag. Dann kam diese Mail. Das war krass, du denkst, das hat denen also wirklich so gut gefallen. Das habe ich erstmal der Familie erzählt und die waren alle sehr stolz", erzählt Asin.

Reclam Verlag vom kreativen Ton überzeugt

Der freche, kreative, aktuelle Ton hat den Reclam Verlag überzeugt, sagt Lektorin Petra Mayer: "Wir haben uns einzelne Stellen parallel angeguckt, und da wird deutlich, dass Frau Andkohiy den sprachgeschichtlichen Wandel so gut verstanden hat und die Drastik des Originalstücks dadurch für heutige Leser verständlich machen kann." Asin kann übersetzen - zwischen Sprach- und Lebensstilen. Bei ihr zu Hause wird neben Deutsch auch Usbekisch und Farsi gesprochen. Nun plant sie Signier- und Verlosungsaktionen auf Social-Media - gemeinsam mit Rappern, denn deren Texte hat sie in ihren "Woyzeck" einfließen lassen.

Aber wer sich Asin im Hoody und mit Cap vorstellt, liegt falsch. Zum Interview kommt sie elegant-professionell gekleidet, ihre Brille unterstreicht ihre Seriosität. Nach dem Abitur beginnt sie gerade ein Studium. Und ihr Traumberuf ist nicht Star-Autorin, sondern Lehrerin. "Das ist so ein Wunsch gewesen seit der achten Klasse, weil es mir einfach sehr Spaß bringt, Menschen zu helfen, denen etwas zu erklären und auch mit Jugendlichen zu arbeiten - und auch mit jüngeren Kindern", berichtet sie. Helfen will Asin mit ihrem "Woyzeck" allen Schülerinnen und Schülern, die sich mit alten Büchern schwertun, ihnen hat sie den Text gewidmet. Eine Lesung an ihrer alten Schule in Langenhorn ist schon fest eingeplant.

VIDEO: 150. Geburtstag von Georg Büchner (38 Min)

Weitere Informationen 15 Min Georg Büchner: Nur 23 Lebensjahre blieben ihm Am 17. Oktober 1813 wurde Georg Büchner geboren. Mit Werken wie "Lenz" oder "Woyzeck" wurde er zu einem der größten deutschen Schriftsteller. 15 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 12.10.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Schule