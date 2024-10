Gert Westphal liest "Der Zauberberg" von Thomas Mann Stand: 28.10.2024 16:49 Uhr Aus Anlass des Erscheinungsjubiläums des "Zauberbergs" von Thomas Mann vor 100 Jahren senden wir fünf Auszüge des Romans, darunter das berühmte "Schneekapitel".

"Der Zauberberg", Thomas Manns dritter Roman, erschien am 20. November 1924, sechs Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, im S. Fischer Verlag und stieß sofort auf große Resonanz beim Publikum. Dazu inspiriert wurde Mann 1912, als er seine lungenkranke Frau Katia in einem Lungensanatorium in Davos besuchte. Im "Zauberberg" schickt er Hans Castorp, den jungen Patriziersohn, auf eine lange Bildungsreise in der kosmopolitisch zusammengesetzten Gesellschaft des Sanatoriums.

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis 8. November von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 4. November 2024 8.30 Uhr 2/5 5. November 2024 8.30 Uhr 3/5 6. November 2024 8.30 Uhr 4/5 7. November 2024 8.30 Uhr 5/5 8. November 2024 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 04.11.2024 | 08:30 Uhr

