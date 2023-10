Gert Heidenreich liest "Alle meine Geister" von Uwe Timm Stand: 23.10.2023 07:25 Uhr Mit "Alle meine Geister" legt Uwe Timm eines seiner großartigsten Bücher vor. Im leichten, schwebenden Erzählton führt er einen magischen, behutsamen, intensiven Dialog mit seinem Leben.

Hamburg 1955 - Der 14-jährige Uwe Timm wird von seinem Vater in eine Kürschnerlehre gegeben. Der Jugendliche lernt die kreative Präzision, die das heute fast ausgestorbene Handwerk erfordert, schult den Blick für das Material, die Kundinnen, die Tücken und Geheimnisse dieser Kunst. Er steigt ein in die Firma des Vaters, doch als dieser plötzlich stirbt, muss er ein völlig überschuldetes Geschäft sanieren, sich mit einem veränderten Markt und der Kritik am Geschäft mit Tierpelzen auseinandersetzen. Doch all dies bringt ihn nicht ab von der Vorstellung eines ganz anderen Lebens in der Welt des Schreibens und der Bücher.

Zu hören sind die Lesungen vom 23. Oktober bis zum 10. November 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 23. Oktober 2023 8.30 Uhr 2 24. Oktober 2023 8.30 Uhr 3 25. Oktober 2023 8.30 Uhr 4 26. Oktober 2023 8.30 Uhr 5 27. Oktober 2023 8.30 Uhr 6 30. Oktober 2023 8.30 Uhr 7 1. November 2023 8.30 Uhr 8 2. November 2023 8.30 Uhr 9 3. November 2023 8.30 Uhr 10 6. November 2023 8.30 Uhr 11 7. November 2023 8.30 Uhr 12 8. November 2023 8.30 Uhr 13 9. November 2023 8.30 Uhr 14 10. November 2023 8.30 Uhr

