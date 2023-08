Fünf Kinderbücher, die zeigen, wie vielfältig die Welt ist Stand: 11.08.2023 06:00 Uhr Muschda Sherzada ist Host des NDR Kultur-Instagram-Kanals Matsch&Muse. Eines ihrer Herzensthemen ist Diversität in Kinderbüchern. Fünf Tipps für Bücher mit zeitgemäßen Botschaften und besonderen Illustrationen.

von Muschda Sherzada

Ich liebe Kinderbücher und lese meinen Kindern unheimlich gerne vor. In unserem Regal stehen Klassiker von Astrid Lindgren neben neueren Werken - zum Beispiel aus der diversen Kinderbuchreihe "Little People, Big Dreams". Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass alle Kinder ihre eigene Lebensrealität in Kinderbüchern wiederfinden und dort repräsentiert werden. Gerade weil es diese Bücher in meiner Kindheit nicht gab, freue ich mich umso mehr über die mittlerweile recht große Auswahl. Heute stelle ich euch fünf Bücher mit zeitgemäßen Botschaften und besonderen Illustrationen vor.

Für die ganz Kleinen: "Spielzeug ist für alle da"

Ein Tipp für die ganz Kleinen: "Spielzeug ist für alle da", ein Bilderbuch der Hamburger Illustratorin Susann Hoffmann, das auf kindgerechte Weise zeigt, dass Spielzeug kein Geschlecht hat. Stereotype und Klischees sucht man hier vergebens, denn Autos und Puppen sind nun mal für alle Kinder da. Dieses charmante Bilderbuch legt großen Wert auf Inklusion und lädt Kinder dazu ein, sich ganz nach ihren individuellen Interessen frei zu entfalten.

Für Kinder ab vier Jahren: Inspirierendes Vorlesebuch über Ada Lovelace

Ein inspirierendes Werk aus der beliebten Buchreihe "Little People, Big Dreams" über die britische Mathematikerin Ada Lovelace. Kinder ab vier Jahren lernen hier die kleine Ada und ihre Lieblingskatze Mrs Puff kennen. In ihrer Kindheit verbringt Ada aufgrund einer Krankheit viel Zeit im Bett, wo sie von fliegenden Maschinen träumt und mathematische Rätsel löst. Als Erwachsene erfindet sie dann einen Code für eine Rechenmaschine und damit die Grundlage für die erste Computersprache. Das Vorlesebuch überzeugt (wie alle Werke dieser Buchreihe) mit wunderschönen Illustrationen und stellt die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Naturwissenschaftlerin vor.

"Kami und Mika" in den Wolken

"Kami und Mika - die fantastische Reise nach Wolkenhain" ist eine fantasievolle Abenteuergeschichte zum Vorlesen für Kinder ab fünf Jahren. Sie handelt von den Zwillingen Kami und Mika, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines Tages werden sie plötzlich durchs Fenster in ein magisches Land in den Wolken katapultiert. Hier oben in Wolkenhain dürfen alle so sein, wie sie sind, auch das pinke Chamäleon Konrad, der Wächter von Wolkenhain. Doch als dieser immer blasser und schwächer wird, ist Wolkenhain in Gefahr. Autorin Regina Feldmann hat sich für diese magische Geschichte bei ihren eigenen drei Kindern inspirieren lassen und auch ich habe bis zum Schluss mitgefiebert.

Erstes Aufklappen und Verstehen: "Was ist Rassismus?" - für Kinder ab vier Jahren

Das Klappen-Sachbuch erklärt einfach und verständlich, warum Menschen unterschiedlich aussehen und liefert wichtige Antworten auf Fragen zu Rassismus und Toleranz. Auch visuell überzeugt das Buch mit liebevollen Bildern der indischen Illustratorin Sandhya Prabat. Empfohlen für Kinder ab vier Jahren, die erste Fragen zu Hautfarben und Ausgrenzung stellen und ein hilfreiches Kommunikationswerkzeug für Eltern, die diese Fragen kindgerecht beantworten wollen.

Für Kinder ab acht Jahren: "Die Abenteuer der tapferen Ritterin"

Alle Kinder lieben Ritter! Aber wie wäre es mal mit einer Ritterin? Dieses Kinderbuch der Niederländerin Janneke Schotveld erzählt die Geschichte der tapfersten Ritterin des Landes, die auf ihrem Rennradross allen zur Hilfe eilt, die in Schwierigkeiten stecken. Ob Kindern, Riesen, Bäckern oder Löwen - es gibt immer etwas zu tun. Wie gut, dass die tapfere Ritterin alle Tricks, aber keine Vorurteile kennt. Diese humorvolle Neuinterpretation eines klischeefreien Märchens ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Kultur trotz und mit Kindern? Das geht! Als eine der Hosts des Instagram-Accounts Matsch & Muse bringt Muschda Sherzada im wilden Familienleben wieder Platz für Kultur. Der Instagram-Account von NDR Kultur bringt Musik, Kunst und Literatur wieder in den Eltern-Alltag - spielerisch, informativ und unterhaltsam.

Weitere Informationen Matsch & Muse auf Instagram Hier geht es lang zur Instagram-Seite von Matsch & Muse. Folgt uns! extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 05.08.2023 | 15:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher