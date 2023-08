Erich Schellow liest "Eekenhof" von Theodor Storm

Liebe Hörerinnen und Hörer,

liebe Freund*innen von "Am Morgen vorgelesen",



seit vielen Jahren schon schließen sich die Literaturredaktionen der ARD im Sommer für ein gemeinsames Abendprogramm zusammen. In diesem Jahr stehen die zehn Wochen vom 10. Juli bis zum 15. September im Zeichen bemerkenswerter Klassiker-Interpretationen, die wir auch in "Am Morgen vorgelesen" senden. Die Lesungen sind etwas kürzer als gewohnt. Jede Rundfunkanstalt hat eine oder zwei Wochen zum Sommerprogramm beigesteuert, beginnend mit der berühmten Erzählung "Frankenstein" von Mary Shelly über "Bartleby, der Schreiber" von Herman Melville bis zu "Kleiner Mann, was nun?" von Hans Fallada. Gute Literatur altert nicht - hören Sie selbst!



Sie finden die Lesung im gesamten Festivalzeitraum in der ARD Audiothek sowie für sieben Tage online und über die NDR Kultur App.



Ihr NDR Kultur Team