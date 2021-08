Norddeutsche unter den Nominierten für den Deutschen Buchpreis Stand: 24.08.2021 11:12 Uhr Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 bekannt gegeben. Die Liste umfasst 20 Romane. Unter den Nominierten sind Felicitas Hoppe, Thomas Kunst und Heinz Strunk.

Damit dürfen sich ab jetzt 20 Autorinnen und Autoren Hoffnung machen, am 21. September auf die Shortlist aufzurücken und dann eventuell am 18. Oktober den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis für den "Besten deutschsprachigen Roman" dieses Jahres zu bekommen.

Franzobel und Monika Helfer unter den Nominierten-Longlist

So haben es unter anderem der Hamburger Autor Heinz Strunk mit "Es ist immer so schön mit dir", Felicitas Hoppe aus Hameln mit "Die Nibelungen" und der Stralsunder Autor mit Zandschower Klinken"mit ihren neuen Romanen auf die Auswahlliste geschafft, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Der 93-jährige französisch-deutsche Schriftsteller und Essayist Georges-Arthur Goldschmidt ist gebürtig aus Reinbek. Er ist für seinen Roman "Der versperrte Weg" nominiert.

Liste der Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021

Henning Ahrens: "Mitgift", Klett-Cotta

Shida Bayar: "Drei Kameradinnen", Kiepenheuer & Witsch

Dietmar Dath: "Grenzen oder: Betrunken aufräumen", Mattzes & Seitz, Berlin

Franzobel: "Die Eroberung Amerikas", Paul Zsolnay

Georges-Arthur Goldschmidt: "Der versperrte Weg", Wallstein

Diana Grigorcea: "Die nicht sterben", Penguin Verlag

Norbert Gstrein: "Der zweite Jakob", Carl Hanser

Dilek Güngör: "Vater und ich", Verbrecher Verlag

Monika Helfer: "Vati", Carl Hanser

Felicitas Hoppe: "Die Nibelungen", S. Fischer

Peter Karoshi: "Zu den Elefanten", Leykam Verlag

Christian Kracht: "Eurotrash", Kiebenheuer & Witsch

Thomas Kunst: "Zandschower Klinken", Suhrkamp

Gert Loschütz: "Besichtigung eines Unglücks", Schöffling & Co

Yulia Marfotuva: "Der Himmel vor hundert Jahren", Rowohlt

Sasha Marianna Salzmann: "Im Menschen muss alles herrlich sein", Suhrkamp

Mithu Sanyal: "Identitti", Carl Hanser

Ferdinand Schmalz: "Mein Lieblingstier heißt Winter", S. Fischer

Antje Rávic Strubel: "Blaue Frau", S. Fischer

Heinz Strunk: "Es ist immer so schön mit dir", Rowohlt Verlag

