Stand: 10.01.2020

Tarotkarten von Salvador Dalí für Kunstliebhaber Dalí: Tarot von Johannes Fiebig Vorgestellt von Lenore Lötsch

Noch ist das Jahr jung, noch halten die Neujahrsvorsätze, noch blicken wir erwartungsvoll auf das neue Jahr 2020. Ende Dezember und Anfang Januar ist die Hochzeit für alle diejenigen, die Karten legen und die Frage beantworten können: Wie wird dieses Jahr? Während in den anderen Monaten die klassischen Fragen an Wahrsagerinnen und Tarotkartenlegerinnen lauten: Was macht er gerade? Betrügt er mich? Warum ruft er nicht an?

Tarotkarten vom Meister des Surrealismus













Die Legende erzählt, dass es Filmproduzent Albert R. Broccoli war, der Salvador Dalí in den 70er-Jahren beauftragte, ein Tarotkartendeck zu entwerfen für den James-Bond-Film "Leben und Sterben lassen".

Ritt durch die europäische Kunstgeschichte

Dalís Tarotkarten sind ein Ritt durch die europäische Kunstgeschichte und den Lebenskosmos des Künstlers: mal provokant derb gezeichnet, mal fast impressionistisch an den Rand getupft, dann wieder als Collage aus mittelalterlicher Kunst und den typischen Dalíschen Schmetterlingen.

Surrealismus Der Surrealismus ist eine Strömung, die bildende Künste, das Theater und die Literatur ab den 20er-Jahren des 20. Jahrhundert beeinflusst. Die Surrealisten schaffen irreale Bilder und versuchen, das Irrationale der menschlichen Psyche in Bilder oder Worten zu fassen. Traumähnliche Bilder sind typisch für diese Stilrichtung, die eine Realität "über der Realität" zu schaffen versuchte.

Sich selbst hat der Künstler als "Magier" verewigt und als thronenden und träumenden König der Münzen mit einem Ozelot an der Leine. Einen solchen hatte er wirklich als Haustier und spazierte damit einst durch Paris.

Für die "Königin der Kelche" hat er Jean Clouets Porträt von "Elisabeth von Österreich" aus dem 16. Jahrhundert verwendet. Doch die Königin trägt einen Bart - wie Marcel Duchamps Mona Lisa.

Auf der Karte "Mäßigkeit" ist eine nackte Frau mit roten Flügeln in Comic-Manier zu sehen. Sie erinnert an die Sängerin Amanda Lear, eine enge Dalí-Freundin.

Prachtvolle Tarotkarten-Box mit Begleitheft

Die Dalí-Tarot-Box enthält einen Kartenstapel und das in Lila und Gold gestaltete Begleitbuch. Dort ist jede der 78 Tarotkarten einzeln abgedruckt und erläutert.

Vielleicht weisen Dalís Karten nicht unbedingt einen klaren Weg in die Zukunft, aber erfreuen zumindest Kunstliebhaber mit einem Faible für den Surrealismus.

Dalí: Tarot von Johannes Fiebig Seitenzahl: 184 Seiten Genre: Bildband Zusatzinfo: Deck mit 78 Tarotkarten, inkl. Begleitheft in Box, 18,8 x 33 cm - Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch Verlag: Taschen Verlag Bestellnummer: ISBN 978-3-8365-7612-3 Preis: 50,00 €

