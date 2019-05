Stand: 01.05.2019 12:40 Uhr

Christian Zehnder: "Die verschobene Stadt" Die verschobene Stadt von Christian Zehnder Vorgestellt von Anja Dolatta

Kann ein Text aus dem 21. Jahrhundert ohne Alltags-Slang auskommen, ohne Serienzitate und Anspielungen auf unsere moderne Internetkultur? Für den Schweizer Schriftsteller Christian Zehnder lautet die Antwort: Ja! 1983 in Bern geboren, studierte er Literatur und Philosophie an der Universität Fribourg, an der er heute im Bereich Slawistik lehrt. Nach "Julius" 2011 und "Die Welt nach dem Kino" 2014 wird auch in seinem neuesten Roman "Die verschobene Stadt" die Sprache zur heimlichen Protagonistin gemacht - und entwickelt sich rasch zur Lieblingsfigur.

Einen konkreten Lebensplan verfolgt Felix Degalier nicht. Für seine kranke Mutter ist er nach Lausanne gezogen, hat ein Medizinstudium aufgenommen, doch als zukünftiger Arzt sieht er sich eigentlich nicht. Nach ihrem Tod vermietet er ihre herrschaftliche Wohnung mit Blick auf den Lac Léman, doch wirklich lösen tut er sich nicht; er wird von den Nachmietern einfach übernommen, zusammen mit dem Mobiliar. Unentschlossen, zaudernd, schwankt Felix zwischen zwei, bald sogar drei Frauen, flaniert in seiner Freizeit durch die Stadt, getrieben von seinen immer wechselnden Stimmungen. Kein Wunder also, dass er aufhorcht, als seine Studienfreundin Helena ihm einen Vortrag über den Surrealisten Louis Aragon und dessen Theorie der kreativen Irrungen hält.

"'Ich will mir' - schreibt Aragon -, 'die Irrtümer meiner Finger und meiner Augen nicht länger untersagen. Ich weiß jetzt, daß sie nicht nur plumpe Fallen sind, sondern auch seltsame Wege zu einem Ziel, das nichts außer ihnen mir enthüllen kann. Das Lebensgefühl von heute ist morgen schon ein anderes. Eine Mythologie wird geknüpft und löst sich wieder auf. Dies ist eine Wissenschaft vom Leben, an der nur jene beteiligt sind, die von ihr keine Ahnung haben.' - 'Was denkst du?' Felix kniff vor ihrer Silhouette die Augen zu. 'Ich bin sprachlos.'" Leseprobe

Verschwommenes Bild der Wirklichkeit

Neben Aragons "Le Paysan de Paris" - "Pariser Landleben" - ist es vor allem die "Ilias", die in Felix' Umfeld wiederholt auftaucht und für ihn langsam zum Inbegriff der klassischen Schönheit wird. In seiner Nostalgie, seiner Ausrichtung am Vergangenen hinkt er dem aktuellen Geschehen immer ein wenig hinterher, greift Themen auf, die sein Gegenüber längst vergessen hat, führt Gespräche, bei denen Frage und Antwort sich um ein paar Grad verpassen. Wie bei zwei Blaupausen, die unordentlich übereinander liegen, entsteht für Felix ein verschwommenes Bild von der Wirklichkeit. Dabei ist es auch die Stadt Lausanne, die sich unter seinen Füßen verschiebt, ihm entgleitet. Das ist ganz gewöhnliches Phänomen, wie ein Literaturstudent ihm erläutert:

"Städte verschieben sich ins Netz, wir 'erfahren' sie eigentlich nicht mehr. Um es in eurer Sprache zu sagen, ich meine in der Sprache der Medizin: Da hilft weder Anamnese noch Diagnose. Wir sollten schon froh sein, wenn wir noch die Dynamik ihres Verschwindens aufzeichnen können." Leseprobe

Handlung wird zur Hintergrundkulisse

Die spärliche Handlung, die sich in sprunghaften, unwirklichen Szenen entfaltet, dient in Zehnders Roman aber eher als Hintergrundkulisse. In Wahrheit ist es nämlich die Sprache, die hier im Mittelpunkt steht, eine verklärte und doch präzise formulierende Stimme, die sich weitestgehend dem modernen Zeitgeist entzieht - dann zum Beispiel, wenn nicht Handys, sondern Telephone gezückt werden, natürlich geschrieben mit "ph". Das mag man für gekünstelt halten, und im Fall der vielen Briefe, die da absenderlos und mit königsblauer Tinte geschrieben kursieren, muss man das sogar. Am Ende ist es aber der Versuch, das Klassische im Modernen wiederzufinden.

"Frederik sagte: 'Schau mal, Helena hat sich im Spiegel photographiert ...' Helena in einem grauen Pullover, mit aufgerissenen Augen in die Kamera schauend. Das Photo auf dem zerritzten Bildschirm hätte dreitausend Jahre alt, das Telephon hätte eine ausgegrabene Tonscherbe sein können. War vielleicht hier drin Helenas moderne Mythologie?" Leseprobe

Leichtfüßige Irrungen in schwereloser Sprache

Wer ein ästhetisches Manifest erwartet, wird jedoch enttäuscht. Denn allzu schnell lässt sich unser nachdenklicher Jüngling ablenken, sei es von einer Begebenheit im Krankenhaus oder einem idealschönen Frauenprofil. Andererseits liegt gerade hierin der Reiz von "Die verschobene Stadt", die leichtfüßigen Irrungen in einer nicht minder schwerelosen Sprache zu beschreiben. Eine Lektüre, bei der man stets eine Handbreit über dem Boden schwebt.

Die verschobene Stadt von Christian Zehnder Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Roman Verlag: Otto Müller Bestellnummer: 978-3701312672 Preis: 22,00 €

