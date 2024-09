Cédric Cavatore liest aus "Reichskanzlerplatz" von Nora Bossong Stand: 16.09.2024 17:16 Uhr Nora Bossongs "Reichskanzlerplatz" ist ein Roman, der über 20 Jahre den Weg zweier Menschen erzählt. Die Lesung mit Cédric Cavatore ist eine Koproduktion von hr2-kultur, DAV und NDR Kultur.

Als Hans die junge und schöne Stiefmutter seines Schulfreunds Hellmut Quandt kennenlernt, ahnt er nicht, welche Rolle Magda in seinem Leben spielen wird. Noch ist die Weimarer Republik im Aufbruch und Hans so heftig wie hoffnungslos in Hellmut verliebt. Doch dann beginnen Hans und Magda eine Affäre: Sie will aus ihrer Ehe ausbrechen, er seine Homosexualität verbergen. Erst als Magda Joseph Goebbels kennenlernt und der NSDAP beitritt, kommt es zum Bruch. Während sie zur "Vorzeigemutter der Nazis" wird, gerät Hans zunehmend in Gefahr.

Zu hören sind die Lesungen vom 23. September bis 11. Oktober von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 23. September 2024 8.30 Uhr 2 24. September 2024 8.30 Uhr 3 25. September 2024 8.30 Uhr 4 26. September 2024 8.30 Uhr 5 27. September 2024 8.30 Uhr 6 30. September 2024 8.30 Uhr 7 1. Oktober 2024 8.30 Uhr 8 2. Oktober 2024 8.30 Uhr 9 4. Oktober 2024 8.30 Uhr 10 7. Oktober 2024 8.30 Uhr 11 8. Oktober 2024 8.30 Uhr 12 9. Oktober 2024 8.30 Uhr 13 10. Oktober 2024 8.30 Uhr 14 11. Oktober 2024 8.30 Uhr

