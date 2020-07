Stand: 10.07.2020 14:21 Uhr - NDR Info

Ein Mädchen auf der Suche nach Heimat und Herkunft Louisianas Weg nach Hause von Kate DiCamillo Vorgestellt von Katharina Mahrenholtz

Die Amerikanerin Kate DiCamillo ist eine der ungewöhnlichsten Kinderbuch-Autorinnen. So handelt ihr Roman "Flora & Ulysses" zum Beispiel von einem Eichhörnchen, das von einem Staubsauger verschluckt wird und nach der Wiederbelebung Superkräfte hat. Jetzt ist ihr neues Buch "Louisianas Weg nach Hause" auf Deutsch erschienen.

Wer hat sich nicht in die drei hinreißenden Heldinnen aus Kate DiCamillos Roman "Little Miss Florida" verliebt? Raymie, Beverly und Louisiana, drei völlig unterschiedliche Mädchen, konkurrieren in einem Wettbewerb, werden aber bald dicke Freundinnen. In DiCamillos neuem Buch geht es nun um die zwölfjährige Louisiana, die bei ihrer Großmutter aufwächst, weil ihre Eltern gestorben sind. Eines Nachts wird Louisiana von ihrer Granny geweckt.

Sie sagte: "Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Die entscheidende Stunde naht. Wir müssen sofort aufbrechen."

Es war drei Uhr morgens. Leseprobe

Granny bekommt auf der Flucht Zahnschmerzen

Was genau los ist, erfährt Louisiana nicht. Sie lassen alles zurück, auch den geliebten Kater. Als sie mit dem Auto die Grenze zu Georgia passiert haben, bekommt Granny plötzlich schreckliche Zahnschmerzen. Louisiana muss das Steuer übernehmen und einen Zahnarzt suchen. Schließlich landen sie in der Praxis von Dr. Fox - wo neue Schwierigkeiten warten. Es sei kein Termin frei, beharrt die Sprechstundenhilfe Mrs. Ivy.

"Könnte ich wohl Dr. Fox sprechen?", bat ich.

"Ganz bestimmt nicht", sagte Mrs. Ivy.

Im Warteraum saß nur eine Person. Eine ältere Frau, die über einem Kreuzworträtsel brütete und so tat, als bemerke sie nicht, dass die Sprechstundenhilfe und ich uns in einem Kampf des Willens befanden. Leseprobe

DiCamillos Sprache hat unglaubliche Kraft

In Kinderbüchern gelingt es sehr selten, dass die Ich-Erzählerin ganz und gar authentisch wirkt und sich trotzdem eine große literarische Qualität entfaltet. Nicht nur in dieser Hinsicht hat Kate DiCamillo alles richtig gemacht. Sie benutzt kurze prägnante Sätze, die eine unglaubliche Kraft und oft auch eine wunderbar absurde Komik entwickeln. Vor allem wegen dieser ganz eigenen Sprache folgt man atemlos Louisianas schräger Geschichte.

Granny bekommt ihre Zahnbehandlung schließlich, die beiden checken unter weiteren Schwierigkeiten in einem Motel ein - aber mit Granny ist erstmal nichts anzufangen. Louisiana ist verzweifelt. Sie will nach Hause. Und sie hat Hunger. Zum Glück lernt sie Burke kennen, einen Jungen aus dem Ort.

Ich liebe Fleischwurst! Burke machte mir drei Sandwiches. Sie waren aus Weißbrot und belegt mit Fleischwurst und Cheddar und Mayonnaise. (…) Granny hatte sich über Fleischwurst immer sehr abfällig geäußert, doch diese Sandwiches schmeckten so gut, dass ich einen weiteren Grund hatte, nicht alles zu glauben, was Granny sagte. Und damit meine ich folgendes: Wer schon bei so einer Kleinigkeit wie Fleischwurst lügt, warum sollte derjenige nicht auch bei größeren, wichtigeren Dingen lügen? Leseprobe

Granny verschwindet - Burke hilft Louisiana

Und dann ist Granny auf einmal verschwunden. Sie hinterlässt nur einen abstrusen Brief, in dem es um Louisianas wahre Herkunft, einen Fluch und einen großen Zauberer geht. Louisiana ist ganz allein in einem Motel in Georgia, ohne Geld, ohne Essen. Aber nicht ohne Freunde. Denn Burke erweist sich für ihr Leben als großer Glücksfall - genau wie Kate DiCamillo ein Glücksfall für die Kinderliteratur ist, weil sie die Leserinnen und Leser weder überfordert noch unterschätzt. Sie hat für ihre wunderbare Heldin eine Sprache gefunden, die es leicht macht, dieser absolut ungewöhnlichen Geschichte jederzeit zu folgen.

Louisianas Weg nach Hause von Kate DiCamillo Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Jugendbuch Verlag: dtv Junior Bestellnummer: 978-3-423-76287-8 Preis: 12,95 €

