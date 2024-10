Buchpreisträgerin Martina Hefter liest beim Göttinger Literaturherbst Stand: 20.10.2024 10:17 Uhr Martina Hefter ist auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Nun stehen dutzende Lesungen für die Buchpreisträgerin auf dem Programm. Die erste Lesung hat sie zum Göttinger Literaturherbst geführt.

von Max von Schwartz

Dass es ein besonderer Abend werden würde, war schon weit im Voraus der Lesung in Göttingen spürbar. Denn das Buch "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" von Martina Hefter hebt sich ab. Es fällt durch die besondere, detailverliebte und liebevolle Sprache auf, mit der Hefter die Geschichte von Juno, Jupiter und Benu erzählt.

Es ist genau dieser eigene unverkennbare Schreibstil, der die gut 300 Zuschauer in Göttingen begeisterte, wie diese Zuschauerin: "Man merkt, dass sie Lyrikerin ist und man merkt, dass dadurch das Buch noch mal ganz besonders ist." Nicht nur das in größeren Teilen junge, studentische Publikum zog ein positives Fazit zum Abend in der Göttinger Nordstadt. Auch Martina Hefter war nach der Lesung glücklich: "Heute war das richtig schön und es war so ein tolles Publikum, sehr zahlreich, aber man hat so diese Aufmerksamkeit gespürt und auch die Freude an der Veranstaltung selbst, das fand ich sehr schön."

Kontrastreicher Abend in Göttingen

Hefters Art auf der Bühne zu agieren, bleibt in Erinnerung. Sie lächelt viel, hat eine lebhafte Mimik und verliert sich teilweise in ihren eigenen Geschichten, die sie am Abend teilt. Das kommt bei den Zuschauern gut an, wie bei diesem Herrn: "Wie sie eben am Büchertisch noch signiert und mit den Leuten geredet und freundlich Fotos gemacht hat. Sie ist rundum zugänglich und freundlich, das fand ich ganz toll."

Es war ein kontrastreicher Abend in der Sheddachhalle in Göttingen - auch für die Autorin selbst: "Es war ein bisschen ein unwirklicher Wechsel, weil aus dem ganz großen Trubel der Messe rauszukommen und in Göttingen zu landen, das war so ein bisschen unwirklich, aber auch sehr schön. Ich habe mich gefreut, wieder herzukommen und es war toll wieder hier zu sein."

