(78) Stephen-King-Salat mit Comics Stand: 06.01.2023 06:00 Uhr Kontroverse statt Harmonie: Daniel und Jan sind sich bei fast allen Büchern uneins. Und Comic-Zeichner Flix erklärt, warum Kunstlehrerinnen nicht das letzte Wort haben sollten.

Ja! Nein! Doch! Disharmonie bei den Hosts Jan und Daniel. Weder beim Bestseller "Fairy Tale" von Stephen King noch bei einer "Stockhausen-Graphic Novel" sind sie einer Meinung - so viel Streit war selten im Podcast-Studio. Dabei startet es ganz harmonisch, mit einer gesunden - und großen - literarischen Vorspeise, frei nach Stephen Kings Horror-Klassiker "Es".

Einen Schwerpunkt bilden diesmal Comics und Graphic Novel: Für Daniel ein Grund zu großen Elogen, für Jan eher Neuland. Wie viel Faust muss in einem Faust-Comic drin sein? Der Graphic Novel-Zeichner Flix, der Goethes Faust ins Heute übertragen hat, versöhnt die Hosts wieder miteinander und erzählt, wie er seiner Kunstlehrerin indirekt den Start seiner Karriere verdankt - auch wenn sie ihn für absolut unbegabt gehalten hat.

AUDIO: (78) Stephen-King-Salat mit Comics (60 Min) (78) Stephen-King-Salat mit Comics (60 Min)

Die Bücher der Sendung

Theresa Carle-Sanders : "Castle Rock Kitchen. Wicked Good Recipes from the World of Stephen King" (Ten Speed Press)

: "Castle Rock Kitchen. Wicked Good Recipes from the World of Stephen King" (Ten Speed Press) Stephen King : "Es". Deutsch von Alexandra von Reinhardt und Joachim Körber. (Heyne)

: "Es". Deutsch von Alexandra von Reinhardt und Joachim Körber. (Heyne) Stephen King : "Fairy Tale". Deutsch von Bernhard Kleinschmidt (Heyne)

: "Fairy Tale". Deutsch von Bernhard Kleinschmidt (Heyne) Honorée Fanon Jeffers : "Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois". Deutsch von Maria Hummitzsch und Gesine Schröder. (Piper)

: "Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois". Deutsch von Maria Hummitzsch und Gesine Schröder. (Piper) Thomas Steinäcker und David von Bassewitz : "Stockhausen - Der Mann, der vom Sirius kam" (Carlsen)

: "Stockhausen - Der Mann, der vom Sirius kam" (Carlsen) Flix : "Faust". Der Tragödie erster Teil (Carlsen)

: "Faust". Der Tragödie erster Teil (Carlsen) Flix : "Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer" (Carlsen)

: "Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer" (Carlsen) Art Spiegelman : "Die vollständige Maus". Deutsch von Christine Brinck und Josef Joffe (Fischer Taschenbuch)

: "Die vollständige Maus". Deutsch von Christine Brinck und Josef Joffe (Fischer Taschenbuch) Bastien Loukia : "Verbrechen und Strafe". Graphic Novel nach Fjodor Dostojewski. Deutsch von Ingrid Ickler (Knesebeck)

: "Verbrechen und Strafe". Graphic Novel nach Fjodor Dostojewski. Deutsch von Ingrid Ickler (Knesebeck) Ausgelost für die nächste Bestseller-Challenge: Volker Klüpfl und Michael Kobr: "Die Unverbesserlichen - Der Große Coup des Monsieur Lipaire" (Ullstein)

Rezept für den Stephen-King-Salat, aka "Ben Hanscombs Freiheit-Diät"

Einen halben Salatkopf

Spinatblätter, roh (circa 100 Gramm)

Feldsalat (circa 100 Gramm)

(circa 100 Gramm) Ein Apfel

Eine Birne

Fleisch oder Fleischersatz , der sich noch im Kühlschrank befindet

oder , der sich noch im Kühlschrank befindet Zwei Handvoll Nüsse

Für das Dressing:

1 Teelöffel Essig (weiß)

(weiß) 1 Teelöffel Tomatenmark

1 Teelöffel Senf (nicht zu scharf)

(nicht zu scharf) 4-5 Esslöffel Mayonnaise

6 Esslöffel Joghurt (fettarm)

(fettarm) Eine Handvoll frische Kräuter

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Salatkopf halbieren und klein schneiden. Mit dem Spinat und dem Feldsalat gemeinsam in eine große Schüssel geben. Den Apfel und die Birne vierteln und entkernen. Beide in nicht zu kleine Stücke schneiden und hinzugeben.

Das Fleisch (Ben Hanscomb bevorzugt Schinken) oder den Fleischersatz in möglichst kleine Stücke schneiden und in die Schüssel geben. Danach im Kühlschrank schauen, was noch weg muss und dieses ebenfalls zum Salat hinzugeben. Alles kräftig durchmischen.

In einer separaten Schüssel das Dressing anrühren. Dafür Essig, Senf, Tomatenmark und Mayonnaise mit einem Schneebesen verrühren, bis die Mischung eine einheitliche Farbe hat. Salz und Pfeffer dazugeben. Anschließend den Joghurt unterheben und die kleingehackten Kräuter hinzugeben. Noch einmal kräftig verrühren. Mit Gewürzen abschmecken. Ein bis zwei Esslöffel pro Portion über den Salat verteilen. Zuletzt die Nüsse drüberstreuen. Beim Essen mindestens drei Mal nachnehmen.

Als meine Mutter dann eines Abends einen Salat aus Lattich, rohem Spinat, Apfelstückchen und Schinkenresten machte, aß ich davon drei Portionen und versicherte ihr immer wieder, wie großartig das schmecke – obwohl ich mir aus Kaninchenfutter nie viel gemacht habe. Stephen King: "Es"

