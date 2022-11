(75) Käseküchlein mit Cecelia Ahern Stand: 25.11.2022 06:00 Uhr Die Bestsellerautorin erzählt bei zu starkem Tee und Jane-Austen-Gebäck von der Buntheit des Lebens, über die sie in ihrem neuen Roman geschrieben hat. Aber welche Farbe hat Katharina?

Tea Time mit einer Bestsellerautorin: Cecelia Ahern, die mit "P.S. Ich liebe Dich" bekannt wurde, ist auf Deutschlandtournee - und hat zwischen zwei Lesungen bei Jan und Katharina im Studio vorbeigeschaut. In ihrem neuen Buch "Alle Farben meines Lebens" geht es um ein Mädchen, das die Auren von Menschen sehen kann. Ganz wichtig: Metallisch ist schlecht! Wenn sie eine Farbe wählen müsste, wäre Katharina am liebsten das Blau des Covers der Bestsellerchallenge - für sie fast das beste an dem Buch "Komm zu nix" von Tommy Jaud: "Zeitverschwedung" - ein Urteil, das Jan so nicht stehen lassen will. Im Quiz wird es nobelpreisträgerlich - und ein Hund darf auch diesmal nicht fehlen.

AUDIO: (75) Käseküchlein mit Cecelia Ahern (66 Min) (75) Käseküchlein mit Cecelia Ahern (66 Min)

Die Bücher der Sendung

Robert Tuesley Anderson : "Janes Austen - das Kochbuch" (Hölker)

: "Janes Austen - das Kochbuch" (Hölker) Tommy Jaud : "Komm zu nix" (Scherz)

: "Komm zu nix" (Scherz) Anna Woltz : "Nächte im Tunnel", aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann (Carlsen)

: "Nächte im Tunnel", aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann (Carlsen) Cherie Jones : "Wie die einarmige Schwester das Haus fegt", aus dem Englischen von Karen Gerwig (CulturBooks)

: "Wie die einarmige Schwester das Haus fegt", aus dem Englischen von Karen Gerwig (CulturBooks) Becky Davies und Patricia Hu : "Von der Idee zum Buch", aus dem Englischen von (ars edition)

: "Von der Idee zum Buch", aus dem Englischen von (ars edition) Cecelia Ahern : "Alle Farben meines Lebens", aus dem Englischen von Uta Brammertz und Carola Fischer (Piper)

: "Alle Farben meines Lebens", aus dem Englischen von Uta Brammertz und Carola Fischer (Piper) Gabriel García Márquez: "Liebe in Zeiten der Cholera", aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz (S. Fischer)

Weitere Informationen Advent mit eat.READ.sleep.: Drei Booklover-Pakete zu gewinnen! Der Podcast eat.READ.sleep verlost ein besonderes Buchpaket unter dem Motto "Advent". Was sich dahinter verbirgt? Das ist eine Überraschung! mehr

Rezept für Käseküchlein aus Devizes

Zutaten:

115 g Digestives ( Weizenkekse ), zerbröselt

( ), zerbröselt 25 g Butter , zerlassen

, zerlassen 170 g Frischkäse

50 g Zucker

55 g Schmand

Abrieb von 1/2 Bio-Zitrone

1 EL Maisstärke

2 Eier

Papierförmchen für Muffinblech

für Muffinblech Puderzucker

Zubereitung:

Das Rezept ergibt sechs große oder zwölf kleine Törtchen. Entsprechend Papierförmchen in ein Muffinblech legen. Keksbrösel mit der zerlassenen Butter vermischen, auf die Förmchen verteilen und festdrücken. Es sollte eine knapp 1 cm dicke Schicht entstehen. Alle anderen Zutaten verrühren, dann die Masse auf die Teigböden geben. Bei 160 Grad (vorgeheizt) ca. 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und zum Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 25.11.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis