(74) Kürbis-Pasteten mit Elke Heidenreich Stand: 11.11.2022 06:00 Uhr Magische Stimmung im Deutschen Theater Göttingen - und das lag nicht nur an den Süßigkeiten aus dem Hogwarts Express. Ein Mitschnitt aus dem Deutschen Theater Göttingen.

500 Gäste waren bei der Podcast-Show dabei. Jan zieht sich extra ein Samt-Sakko an, weil Eleke Heidenreich findet, Männer sollen mehr Samt wagen. Mit der Autorin und Kritikerin sprechen Jan und Katharina über Literatur und Lesen. Gibt es Bücher, die man kennen muss? Wie trennt man sich von Buchschätzen? Was ist das literarische Highlight 2022? Und weil Harry Potter so gut zum Monat November passt, hat Katharina Kürbispasteten mit Blitz-Narbe gebacken und reichlich magische Süßigkeiten fürs Publikum mitgebracht.

Die Bücher der Sendung

J. K. Rowling : "Harry Potter", Schmuckgabe illustriert von Jim Kay (Carlsen)

: "Harry Potter", Schmuckgabe illustriert von Jim Kay (Carlsen) Martin Kordic : "Jahre mit Martha" (S. Fischer)

: "Jahre mit Martha" (S. Fischer) Tara June Winch : "Wie rote Erde", aus dem Englischen von Juliane Lochner (Haymon)

: "Wie rote Erde", aus dem Englischen von Juliane Lochner (Haymon) Steffen Schröder : "Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" (Rowohlt Berlin)

: "Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" (Rowohlt Berlin) Elke Heidenreich : "Ihr glücklichen Augen" (Hanser)

: "Ihr glücklichen Augen" (Hanser) Noah Gordon: "Der Medicus", aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann (Heyne)

Rezept für Kürbis-Pies aus dem Hogwarts-Express

Zutaten:

180 g Mehl

90 g kalte Butter

1 Ei

¼ TL Salz

60 ml kaltes Wasser

Eigelb zum Bestreichen

zum Bestreichen 1 kleiner Hokkaidokürbis

60 g Zucker

¼ TL Salz

½ TL Zimt

½ TL gemahlener Ingwer

Zubereitung:

Püree: Kürbis halbieren, Kerne entfernen, würfeln und 15 Minuten weichkochen. Wasser abgießen, pürieren, mit Zucker, Zimt, Ingwer und Salz vermengen.

Teig: Mehl mit Salz, Butter und Ei verkneten, Wasser dazu, bis ein glatter Teig entsteht. 30 Min. kühlen, dünn ausrollen und mit einem Glas Kreise ausstechen.

Je einen Klacks Püree auf eine Hälfte geben, umklappen, Rand festdrücken und mit Eigelb bestreichen. Einen Blitz reinritzen und dann 20 Minuten bei 190 Grad (vorgeheizt) backen.

"Ich verhungere gleich", sagte Harry und nahm einen großen Bissen von der Kürbispastete. Aus: "Harry Potter und der Stein der Weisen" von J.K. Rowling

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 11.11.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis