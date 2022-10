(72) Moldawisches Maisbrot und Königsgeschichten Stand: 14.10.2022 06:00 Uhr Streit um die Nobelpreisträgerin, Chrustschows kulinarischer Spitzname - und Bestsellerautorin Rebecca Gablé verrät, wer ihr britischer Lieblingskönig war und welchen beliebten Royal man lieber weniger bewundern sollte.

Kann man das Werk vom Autor trennen? Oder von der Autorin? Jan und Daniel sind hier beim Blick auf die neue Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux geteilter Meinung. Wenig Wohlwollen findet auch der Bestseller vor Daniels Augen: "Oberschichtengeprahle" sei das, was Ferdinand von Schirach in "Nachmittage" geschrieben hat. Und nicht einmal beim Essen gibt es Einigkeit. Für Harmonie sorgt zum Glück Gast Rebbeca Gablé. Sie verrät, warum die britischen Könige des Mittelalters viel spannender waren als die heutigen Royals und stößt dabei auch Richard Löwenherz vom Sockel. Und Jan hat diesmal ein Jugendbuch dabei, das er selbst mit 16 verschlungen hat. Was wohl Katharina dazu sagen würde?

Die Bücher der Sendung

Anya von Bremzen : "Höhepunkte sowjetischer Kochkunst" (Piper)

: "Höhepunkte sowjetischer Kochkunst" (Piper) Ferdinand von Schirach : "Nachmittage" (Luchterhand)

: "Nachmittage" (Luchterhand) Annie Ernaux : "Der Platz". Deutsch von Sonja Finck (Bibliothek Suhrkamp)

: "Der Platz". Deutsch von Sonja Finck (Bibliothek Suhrkamp) Behzad Karim Khani: "Hund Wolf Schakal" (hanser blau)

"Hund Wolf Schakal" (hanser blau) Rebecca Gablé : "Drachenbanner" (Bastei Lübbe)

: "Drachenbanner" (Bastei Lübbe) Henry Winterfeld : "Caius ist ein Dummopf" (cbj)

: "Caius ist ein Dummopf" (cbj) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Karen Duve: "Sisi" (Kiepenheuer & Witsch)

Rezept für Moldawisches Maisbrot

Zutaten:

2 Eier

500 ml Milch

90g ungesalzene Butter

100 g saure Sahne

300 g Maismehl

100 g Mehl

1 TL Zucker

2 TL Backpulver

1/2 TL Natron

350 g Fetakäse

Salz und Pfeffer

Zubereitung: Ofen auf 200 Grad vorheizen. In einer Schüssel Eier, Milch, Butter und die Sahne zusammenrühren. In einer zweiten Schüssel die trockenen Zutaten vermischen und dann nach und nach unter die Flüssigkeit heben, bis ein glatter Teig entsteht. Dann den Feta (zerbröselt oder gerieben) dazu mischen. Den Teig zehn Minuten ziehen lassen, in eine Kastenform gießen und 35-40 Minuten backen, bis das Brot goldbraun ist.

Wenn man 'Chruschtschow‘ sagt, lachen die Russen und rufen sofort kukurusa. Daher wollten Mutter und ich in Gedenken an Nikita 'kukurusnik' Chruschtschow und seinen einsamen Kreuzzug, mit dem er die Sowjetbürger für die Pflanze begeistern wollte, einen Tribut an den Mais zubereiten. aus: Anya von Bremzen: "Höhepunkte sowjetischer Kochkunst"

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 14.10.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis