(67) Baobab-Bonbons und Bücher aus Afrika Stand: 05.08.2022 06:00 Uhr Literarische Restaurantbekanntschaften, eine großartige Trilogie aus Simbabwe und Tipps von Venice Trommer von der ersten deutschen Buchhandlung mit Afrika-Spezialisierung.

Eine afrikanische Familiensaga, möglichst dick und mit möglichst viel Religionsthematik? Kein Problem für Venice Trommer. Als eat.READ.sleep.-Buchladenjoker empfiehlt sie Daniel und Jan spannende Romane vom afrikanischen Kontinent. Warum sich der Blick auf diese vielfältige Literatur unbedingt lohnt, erzählt sie im Gespräch mit den beiden Hosts.



Jan hat ein Buch dabei, das sogar für ihn stellenweise zu erschütternd war: Der Erste Weltkrieg, erzählt aus Sicht eines sogenannten Senegalschützen. Umso schöner, dass in der Bestsellerchallenge eigentlich nichts passiert - das Buch die beiden aber trotzdem begeistert. Außerdem lernt Daniel spannende Autorinnen beim Essen kennen. Und eine preisgekrönte Trilogie aus Simbabwe darf bei diesem Afrika-Schwerpunkt auch nicht fehlen. Genauso wie ein Geheimtipp aus der senegalesischen Küche. Aber Vorsicht: Manches, was hart aussieht, hat auch einen harten Kern.

Die Bücher der Sendung

Marc Engelhardt: " Baobab- ein Portrait" (Matthes&Seitz Berlin)

Baobab- ein Portrait" (Matthes&Seitz Berlin) Maaza Mengiste : "Der Schattenkönig". Übersetzt von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky. (dtv)

: "Der Schattenkönig". Übersetzt von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky. (dtv) Tsitsi Dangarembga : "Überleben". Übersetzt von Anette Grube. (Orlanda Verlag)

: "Überleben". Übersetzt von Anette Grube. (Orlanda Verlag) David Diop : "Nachts ist unser Blut schwarz". Übersetzt von Andreas Jandl. (Aufbau Taschenbuch)

: "Nachts ist unser Blut schwarz". Übersetzt von Andreas Jandl. (Aufbau Taschenbuch) Anne Tyler : "Eine gemeinsame Sache". Übersetzt von Michaela Grabinger. (Kein & Aber)

: "Eine gemeinsame Sache". Übersetzt von Michaela Grabinger. (Kein & Aber) Nagib Mahfuz : "Kairoer Trilogie". Übersetzt von Doris Kilias. (Unionsverlag)

: "Kairoer Trilogie". Übersetzt von Doris Kilias. (Unionsverlag) Abubakar Adam Ibrahim : "Wo wir stolpern und wo wir fallen". Übersetzt von Susann Urban. (Residenz Verlag). Tipp von Venice Trommer für Daniel

: "Wo wir stolpern und wo wir fallen". Übersetzt von Susann Urban. (Residenz Verlag). Tipp von Venice Trommer für Daniel Jennifer Nansubuga Makumbi : "Die erste Frau (Interkontinental)". Tipp von Venice Trommer für Jan

: "Die erste Frau (Interkontinental)". Tipp von Venice Trommer für Jan Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Mathijs Deen: "Der Holländer". Übersetzt von Andreas Ecke. (mare)

Buchtipps zum Afrika-Schwerpunkt aus der eat.READ.sleep.-Community

Ngugi wa Thiong'o : "Träume in Zeiten des Krieges". (S. Fischer Verlag). Tipp von Silke

: "Träume in Zeiten des Krieges". (S. Fischer Verlag). Tipp von Silke Chris Cleave : "Little Bee. (dtv). Tipp von Hanne

: "Little Bee. (dtv). Tipp von Hanne Chimamanda Ngozi Adichie : "Blauer Hibiskus". (S. Fischer Verlag). Tipp von Anita

: "Blauer Hibiskus". (S. Fischer Verlag). Tipp von Anita Richard Dooling : "Grab des weißen Mannes". (Hanser). Tipp von Christine

: "Grab des weißen Mannes". (Hanser). Tipp von Christine Oyinkan Braithwaite : "Meine Schwester, die Serienmörderin". (Blumenbar). Tipp von Petra

: "Meine Schwester, die Serienmörderin". (Blumenbar). Tipp von Petra Abraham Verghese : "Rückkehr nach Missing". (Insel). Tipp von Katrin

: "Rückkehr nach Missing". (Insel). Tipp von Katrin Taiye Selasi : "Diese Dinge geschehen nicht einfach so". (S. Fischer Verlag). Tipp von Inge

: "Diese Dinge geschehen nicht einfach so". (S. Fischer Verlag). Tipp von Inge Binyavanga Wainaina : "Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben". (Das Wunderhorn). Tipp von Maria

: "Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben". (Das Wunderhorn). Tipp von Maria Und zahlreiche weitere Romane zum Hören findet ihr in der ARD Audiothek.

Das Rezept für afrikanisches Baobabbrot

Zutaten:

2 Eier

200 ml Buttermilch

120 ml Rapsöl

3 Bananen (reif)

150 g Rohrzucker

300 g Dinkelmehl

2 TL Backpulver

20 g Baobabpulver (bekommt man manchmal sogar schon im sehr gut sortierten Supermarkt)

Zubereitung:

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Eier trennen. Die Eigelbe mit der Buttermilch und dem Öl zusammenmixen. Die trockenen Zutaten mischen und in die Ei-Öl-Milchmasse geben. Das Eiweiß steifschlagen und unter den Teig heben. 50 Minuten in den Ofen, bis das Brot durch und oben goldbraun ist.

Das Baobab-Fruchtfleisch enthält angeblich sechsmal mehr Vitamin C als eine Orange, zehnmal mehr Antioxidantien als ein Apfel und doppelt so viel Calcium wie Milch. (…) Es ist eine sättigende Energiequelle, ein Mittel gegen Müdigkeit und zur Stärkung der Abwehrkräfte. Seither gebe ich einen Esslöffel Baobabpulver an mein Müsli. Ein Mittel gegen Müdigkeit kann ich morgens immer gebrauchen. Außer einer sanften Zitrusnote verströmt das Pulver immer auch einen Hauch von Afrika und Fernweh. Marc Engelhardt, „Baobab – ein Portrait

Er bemächtigt sich des ganzen Planeten. Er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume

zu zahlreich werden, sprengen sie ihn. Antoine de Saint-Exupéry, "Der kleine Prinz"

