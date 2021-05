(30) Spinattorte mit Olga Grjasnowa Stand: 07.05.2021 06:00 Uhr Daniel Teig knetet Teig für eine Spinat-Ricotta-Torte, Jan begegnet einem Schneeleoparden im Himalaya, Olga Grjasnowa ist zu Gast im NDR Bücherpodcasts eat.READ.sleep.

Daniel knetet wie ein Heiliger den Teig für eine Spinat-Ricotta-Torte, Jan begegnet einem Schneeleoparden im Himalaya und Olga Grjasnowa erzählt, warum sie ihr Bücherregal nach Farben sortiert. Beim Bestseller "Monschau" stellt sich die Frage: Wie schmonzettig darf eine Liebesgeschichte im Schatten einer Pocken-Epidemie sein?

Die Bücher dieser Folge

Steffen Kopetzky : "Monschau" (rowohlt)

: "Monschau" (rowohlt) Kiley Reed : "Such a fun age". Aus dem Amerikanischen von Corinna Vierkant (Ullstein)

: "Such a fun age". Aus dem Amerikanischen von Corinna Vierkant (Ullstein) Sylvain Tesson : "Der Schneeleopard". Aus dem Französischen von Nicola Denis (rowohlt)

: "Der Schneeleopard". Aus dem Französischen von Nicola Denis (rowohlt) Olga Grjasnowa : "Die Macht der Mehrsprachigkeit" (Dudenverlag)

: "Die Macht der Mehrsprachigkeit" (Dudenverlag) Olga Grjasnowa : Der verlorene Sohn (Aufbau Verlag)

: Der verlorene Sohn (Aufbau Verlag) Olga Grjasnowa ; Der Russe ist einer, der Birken liebt (dtv)

; Der Russe ist einer, der Birken liebt (dtv) Kathrine Kressmann Taylor : "Adressat unbekannt". Aus dem Amerikanischen von Dorothee Böhm, mit Nachwort von Elke Heidenreich (Atlantik Verlag)

: "Adressat unbekannt". Aus dem Amerikanischen von Dorothee Böhm, mit Nachwort von Elke Heidenreich (Atlantik Verlag) Kurt Tucholsky : "Schloß Gripsholm". (Fischer Taschenbibliothek)

: "Schloß Gripsholm". (Fischer Taschenbibliothek) Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Carsten Henn: "Der Buchspazierer" (Pendo Verlag)

Das Rezept für La Torta di San Lorenzo

Zutaten

450 g Mehl , feingesiebt

, feingesiebt 200 g weiche Butter

2 EL Wasser

Salz, weißer Pfeffer

500 g Blattspinat

30 g Butter

250 g Ricotta

125 g geriebener Parmesankäse

Zubereitung

Das Mehl und die Butter unter Zugabe von Wasser und etwas Salz zu einem bröckeligen, trockenen Teig verarbeiten, ruhen lassen. Den Spinat putzen, waschen und in wenig leicht gesalzenem Wasser zusammenfallen lassen. Die Butter in einer Kasserolle schmelzen lassen und den abgegossenen, grobgehackten Spinat hinzufügen. Den Teig dünn ausrollen und in eine gefettete Auflaufform damit auslegen, so dass auch die Seiten bedeckt sind. Den Ricotta mit dem Parmesankäse und dem weißen Pfeffer vermischen, den Spinat dazugeben und diese Masse auf den Teig füllen, mit einem Teigblatt abdecken. In das Teigblatt mit einem Löffelstiel einige Löcher stechen, damit der Dampf abziehen kann. Die Torte im Backofen bei mittlerer Hitze etwa 45 Minuten garen.

Der Heilige San Lorenzo knetete mächtig mit den Händen, die einst die Kirchenschätze unter die Armen verteilt hatten, und man sah, er achtete scharf darauf, dass der Teig mürbe und bröckelig bleib. Fra Bartolo konnte seine Anerkennung nicht unterdrücken: "Du bist doch mit Recht Patron der Köche". Leonhard Reinirkens, "Die kulinarischen Abenteuer des Frau Bartolo"

