(28) Türkisches Boza mit David Safier

Was haben Angela Merkel und Miss Marple gemeinsam? Der Gast dieser Folge, David Safier, hat darauf eine überzeugende Antwort. Jan hat sich diesmal der türkischen Literatur gewidmet. Daniel ist von der Bestsellerchallenge so abgestoßen, dass er die Wörter zählt. Dafür zeigen andere Bücher, dass Literatur auch Leben retten kann.

Die Bücher dieser Folge

Orhan Pamuk : "Diese Fremdheit in mir", aus dem Türkischen von Gerhard Meier (Hanser)

: "Diese Fremdheit in mir", aus dem Türkischen von Gerhard Meier (Hanser) Haruki Murakami : "Erste Person Singular", aus dem Japanischen von Ursula Gräfe (Dumont Buchverlage)

: "Erste Person Singular", aus dem Japanischen von Ursula Gräfe (Dumont Buchverlage) Zülfü Livaneli : "Unruhe", aus dem Türkischen von Gerhard Meier(Klett Cotta)

: "Unruhe", aus dem Türkischen von Gerhard Meier(Klett Cotta) Sasha Filipenko : "Der ehemalige Sohn", aus dem Russischen von Ruth Altenhofer (Diogenes)

: "Der ehemalige Sohn", aus dem Russischen von Ruth Altenhofer (Diogenes) David Safier : "Miss Merkel. Mord in der Uckermark" (rowohlt)

: "Miss Merkel. Mord in der Uckermark" (rowohlt) Hakan Günday : "Extrem", aus dem Türkischen von Sabine Adatepe (btb Verlag)

: "Extrem", aus dem Türkischen von Sabine Adatepe (btb Verlag) Oguz Atay : "Die Haltlosen", aus dem Türkischen von Johannes Neuner (Binooki Verlag)

: "Die Haltlosen", aus dem Türkischen von Johannes Neuner (Binooki Verlag) Markus Zusak : "Die Bücherdiebin", aus dem Englischen von Alexandra Ernst (Blanvalet)

: "Die Bücherdiebin", aus dem Englischen von Alexandra Ernst (Blanvalet) Aus der Bestsellerchallenge: Alena Schröder: "Junge Frau am Fenster stehend, Abendlich, blaues Kleid" (dtv)

Das Rezept für türkisches Boza

Zutaten

350 Gramm Hirse

1-2 Esslöffel Vollkornmehl

80 Gramm Rohrzucker

250 Gramm Joghurt

3 Gramm Trockenhefe

Zimt zum Dekorieren

Zubereitung

Die Hirse eine Stunde auf kleiner Flamme kochen und durch ein Sieb abgießen. Anschließend die Hirse mit etwa anderthalb Litern Wasser aufgießen und eine weitere Stunde kochen lassen. Die teigähnliche Masse danach in den Kühlschrank stellen und etwa eine halbe Stunde ruhen lassen.

Das Mehl mit etwa 200 Millilitern Wasser vermischen und langsam aufkochen. Ständig umrühren. Wenn das Mehl eingedickt ist, zwei große Löffel Rohrzucker hinzugeben und abkühlen lassen. Die Hefe mit ein wenig Wasser vermischen und gemeinsam mit dem Joghurt hinzugeben. Auch diese Masse circa 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend beides vermischen und 24 Stunden außerhalb des Kühlschranks gären lassen. Vor dem Servieren mit Zimt oder anderen Gewürzen nach Wahl garnieren.

Da Boza bei Hitze leicht verdirbt, wurde es in Istanbul zu osmanischen Zeiten vor allem im Winter verkauft. Wenn die Straßenverkäufer an Winterabenden mit ihrem langgezogenen "Bozaa!" durch die Pflasterstraßen armseliger Viertel zogen, riefen sie uns damit vergangene Jahrhunderte in Erinnerung, verlorene, glückliche Tage "Diese Fremdheit in mir" von Orhan Pamuk

