(27): Grünes Ei mit Speck mit Marc Hupfer Stand: 01.04.2021 06:00 Uhr Essbare Bücher, ein verwirrender Bestseller, ein Osterquiz - und: Wie begeistert man Kinder für Kafka?

Für Jan und Katharina geht es diesmal zurück in die Schule: Mit Deutschlehrer Marc Hupfer sprechen sie über den literarischen Reiz von Schiller und von Steuererklärungen. Katharina weckt mit einem Klassiker Urlaubsgefühle. Jan erweist sich als Reim-Experte. Und wie viele Hasen gibt es eigentlich in der Weltliteratur?

AUDIO: (27) Grünes Ei mit Speck mit Marc Hupfer (55 Min) (27) Grünes Ei mit Speck mit Marc Hupfer (55 Min)

Die Bücher dieser Folge

Dr. Seuss : "Grünes Ei mit Speck", aus dem Englischen von Felicitas Hoppe (nur antiquarisch)

: "Grünes Ei mit Speck", aus dem Englischen von Felicitas Hoppe (nur antiquarisch) Marc Elsberg : "Der Fall des Präsidenten" (Blanvalet)

: "Der Fall des Präsidenten" (Blanvalet) Ewald Arenz : "Der Große Sommer" (Dumont)

: "Der Große Sommer" (Dumont) Kazuo Ishiguro : "Klara und die Sonne", aus dem Englischen von Barbara Schaden (Blessing)

: "Klara und die Sonne", aus dem Englischen von Barbara Schaden (Blessing) John Steinbeck : "Jenseits von Eden", aus dem Englischen von Harry Kahn (dtv)

: "Jenseits von Eden", aus dem Englischen von Harry Kahn (dtv) Elizabeth von Arnim: "Verzauberter April", aus dem Englischen von Adelheid Dormagen (Insel TB)

Das Rezept für grünes Ei mit Speck

Zutaten

Eier

Grüne Lebensmittelfarbe

Bacon (oder "ham", wenn man es ganz original mag)

Zubereitung

Eier trennen. Den Dotter mit Lebensmittelfarbe grün färben. Jedes Eiweiß einzeln braten. Die grünen Dotter zusammen braten, so dass eine grüne "Platte" entsteht. Daraus kleine Kreise ausstechen - das sind die neuen Eigelbe! Den Bacon knusprig braten. Zusammen servieren und den Effekt genießen.

Do you like green eggs and ham?

I not like them, Sam-I-am.

I do not like green eggs and ham.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 01.04.2021 | 14:00 Uhr