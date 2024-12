Zwei weitere Uecker Fenster am Dom Schwerin eingeweiht Stand: 01.12.2024 11:44 Uhr Am ersten Adventssonntag sind im Schweriner Dom zwei weitere vom Künstler Günther Uecker gestaltete Fenster eingeweiht worden. Damit endet eine insgesamt zweijährige Bauzeit.

Mit einem Festgottesdienst hat die Domgemeinde am Sonntagvormittag im Schweriner Dom die letzten zwei von vier Glasfenstern nach Entwürfen des Künstlers Günther Uecker eingeweiht. Sie tragen den Titel "Lichtbogen". Durch jeweils zwei Fenster in der südlichen und nördlichen Kapelle des Querhauses, strahlt nun das Licht durch 130 blaue Glasfelder. Circa 62 Quadratmeter groß sind alle vier Fenster zusammen. Intensive Verläufe von Blau leuchten durch das Sonnenlicht.

Stiftungen, Kulturförderung und private Spenden decken Kosten

Die beiden gut zehn Meter hohen Fenster auf der Nordwestseite waren vor etwa einem Jahr fertiggestellt worden. Die Kosten - mehrere hunderttausend Euro - werden durch Stiftungen, die Kulturförderung des Landes sowie private Spenden gedeckt, so der Förderkreis des Doms. Die ersten beiden Fenster wurden vor einem Jahr eingebaut. Es ist eine Reverenz an seine alte Heimat: Uecker wurde in Wendorf bei Schwerin geboren.

Schwesig: "Die Fenster passen zu unserem UNESCO-Weltkulturerbe"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wandte sich an den Künstler: "Günther Uecker hat uns mit seinen Fenstern ein wunderbares Geschenk gemacht. Danke für Ihre Idee. Danke für die Kunstwerke", sagte die Ministerpräsidentin an den berühmten Künstler gewandt. "Die Fenster passen zu unserem UNESCO-Weltkulturerbe. Sie passen zu Schwerin." Uecker hatte sie auf Tuch gestaltet. Eine Manufaktur aus der Nähe von Wiesbaden hat sie auf mundgeblasenes Glas gebannt.

