Festgottesdienst: Schweriner Dom mit neuen Uecker-Fenstern Stand: 17.09.2023 06:40 Uhr Der in Mecklenburg geborene Künstler Günther Uecker hat für den Schweriner Dom vier neue Fenster entworfen. Die ersten beiden sollen heute im Rahmen eines Festgottesdienstes eingeweiht werden.

Intensives Blau dominiert die neuen Kirchenfenster, die Günther Uecker für den Schweriner Dom entworfen hat. Zwei der Entwürfe des Projekts "Lichtbogen" sind fertiggestellt und werden heute im Beisein des Künstlers während eines Festgottesdienstes eingeweiht. Die Idee zur Neugestaltung der bislang farblosen Fenster entstand 2009, als der inzwischen 93-jährige Uecker im Dom an seiner Ausstellung "Dialog" arbeitete. 2017 präsentierte er auf großen Tüchern seine Vorschläge für die Fenster, mit denen er an die gotische Tradition der altehrwürdigen Kirche anknüpfen will.

Uecker stammt aus Mecklenburg

Bekannt wurde Günther Uecker vor allem mit seinen reliefartigen Nagelbildern. Seit den 1950er-Jahren lebt er in Düsseldorf, wo er sich nach seinem Kunststudium der von Heinz Mack und Otto Piene gegründeten Gruppe Zero anschloss. Zu seiner Kunst gehört auch die Beschäftigung mit Religionen. Seiner Heimat Mecklenburg fühlt er sich immer noch sehr verbunden. Er wurde 1930 in Wendorf, einem Dorf östlich von Schwerin, geboren. Aufgewachsen ist er an der Ostsee auf der Halbinsel Wustrow, die seit den 1930er-Jahren erst von der Reichswehr und später von der Roten Armee unter Beschlag genommen wurde. Seit 1990 ist Uecker immer wieder einmal auf die auch heute noch abgesperrte Halbinsel zurückgekehrt.

Kirchenfenster in Hessen hergestellt

Ueckers Entwürfe wurden in den Glasstudios Derix im hessischen Taunusstein auf Kunstglas umgesetzt. Die Kosten für diese beiden Fenster belaufen sich nach Angaben des Förderkreises des Schweriner Doms auf insgesamt etwa 350.000 Euro. Sie werden aus Mitteln der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, des Kulturministeriums von Mecklenburg-Vorpommern sowie durch kirchliche Gelder und Gelder des Förderkreises bezahlt. Der Förderkreis des Schweriner Domes hoffe, die Finanzierung des dritten und des vierten Fensters noch in diesem Jahr sichern zu können und sei weiter auf der Suche nach Sponsoren, hieß es. Bereits seit dem 7. September wird im Dom eine Fotoausstellung von Anna Lenz über Günther Uecker präsentiert. Zu sehen sind 40 großformatige Aufnahmen, die den Künstler bei der Arbeit zeigen.

