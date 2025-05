Stand: 06.05.2025 09:35 Uhr "Zurück in die Zukunft" kommt als Musical nach Hamburg

Die kultige Science-Fiction-Filmkomödie "Zurück in die Zukunft" feiert im Frühjahr 2026 seine Deutschlandpremiere als Musical in Hamburg und löst dann "& Julia" im Operettenhaus auf der Reeperbahn ab. Das Musical orientiert sich stark an dem Film aus dem Jahr 1985 und erzählt die Geschichte des Teenagers Marty McFly, der versehentlich seinen besten Freund Dox Brown auf Zeitreise schickt. Es soll "ein elektrisierendes Musical-Spektakel voller beeindruckender Effekte, ikonischer Charaktere und jeder Menge Humor" werden, so das Musicalunternehmen Stage Entertainment. Seit 2021 läuft die Geschichte bereits erfolgreich am Londoner West End.