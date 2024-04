Wie man Müller*in wird: Kuriose Volkshochschulkurse im Norden Stand: 04.04.2024 13:03 Uhr Französisch für Einsteiger, Yoga oder Häkeln? Die Volkshochschulen im Norden haben all das zu bieten, aber auch noch viel mehr. Jan Wiedemann hat ein paar besonders außergewöhnliche Angebote zusammengestellt.

von Jan Wiedemann

Rein in die Volkshochschule - und gleich wieder raus in den Garten - aber längst nicht mehr nur zu Seminaren über Blumenbeete und Obstbaumschnitt: Die Volkshochschule Göttingen lädt in Hann. Münden zum Seminar "Grundlagen des Trüffel-Anbaus". Denn dafür gibt es offensichtlich nicht nur in Italien und Frankreich, sondern auch in Südniedersachsen gute Bedingungen: "Von 29 verschiedenen Baumpartnern, die die Trüffel haben, brauche ich nur ein bis zwei Bäume und Kalk im Boden - und schon habe ich Trüffel", sagt Dozentin Anja Kolbe-Nelde. Ihr Wissen vermittelt sie kommende Woche Mittwoch im Ein-Tages-Kurs. Danach ist allerdings doch ein wenig Geduld gefragt: "Wenn man von Anfang an alles richtig macht, könnte man schon im vierten Jahr mit ersten Trüffeln rechnen", sagt sie.

Kontroverse Themen diskutieren und Whisky trinken in Neumünster

Wem das zu lange dauert: An der Volkshochschule Neumünster gibt es das kulinarische Erlebnis direkt im Kurs: "Whisky in der Diskussion" nennt sich die Veranstaltung, in der in gut zwei Wochen unterschiedliche Whiskys zu jeweils kontroversen Thesen gereicht werden. Vorurteile und Vorbehalte sollen auf den Prüfstand gestellt werden, verspricht der Kursleiter: ein Abend für alle, die an Theorie- und Praxiswissen interessiert sind - und einer früher oder später bestimmt sehr munteren Diskussion.

Das hier ist mehr als nur ein Schnupperkurs: An der Volkshochschule Leer gibt es eine Ausbildung zu freiwilligen Müllerinnen und Müllern. Die dauert ein etwa Jahr und endet mit einer Abschlussprüfung vor dem Prüfungsausschuss der niedersächsischen Mühlenvereinigung. Danach ist man in der Lage, selbst eine zu Mühle betreiben. Aktuell läuft ein Kurs - der nächste soll im Herbst starten.

Swing auf der Ukulele - oder doch einen eigenen Roman schreiben?

"Erste Schritte in Microsoft Word" oder "Zehn-Finger-Schreiben leicht gemacht"? Von wegen - think big an der Volkshochschule Rostock: "Den eigenen Roman schreiben" heißt hier ein Kurs. Ende April geht's los - mit Seminar-Einheiten über die Höhen und Tiefen des Schreibprozesses und über die Frage, auf welchen Wegen das fertige Manuskript dann veröffentlicht werden kann.

Von großen Werken zu kleinen Instrumenten: An der Volkshochschule Hamburg startet am Donnerstag, den 11.04. ein besonderer Ukulelen-Workshop: "Babylon Berlin - Eine Reise in den Swing aus den 20er-Jahren." Tatsächlich war die Ukulele damals der Renner, seit sie auf der Weltausstellung 1915 als Hawaiianisches Nationalinstrument vorgestellt wurde, sagt Kursleiter Roland Prakken: "Danach setzte ein derartiger Run auf dieses Instrument an, dass in den 1920er-Jahren die amerikanischen Hersteller schon gar nicht mehr mit der Produktion hinterher kamen." Übrigens: Ungewöhnliche Ukulelen-Workshops sind offenbar nichts ungewöhnliches an der VHS Hamburg. Vor ein paar Jahren gab es den Kurs: "AC/DC auf der Ukulele für Anfänger."

