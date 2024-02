VHS Buxtehude sorgt mit "Sandalismus" für Wirbel Stand: 02.02.2024 14:23 Uhr Was ist bloß in die Macher des Kursheftes der Volkshochschule Buxtehude gefahren? Mit weißen Socken und Sandalen, für viele Sinnbild prolliger Sommerausflüge älterer Herren, sollen Männer angelockt werden.

von Regina Hamborg

Dieses scheinbar aus der Zeit gefallene Modeduo - weiße Socken und Sandalen an Männerbeinen - ist Stadtgespräch in Buxtehude. Das neue Programmheft hat es aber nicht nur ins Buxtehuder Tageblatt, sondern gleich auch in die überregionalen Medien geschafft. Selbst der Süddeutschen Zeitung ist das Thema einen Artikel wert. Spötter höhnen in Mails an die Volkshochschule: Das sei "Sandalismus". Einige Männer fühlen sich auf den Schlips getreten, werfen der Volkshochschule vor, das Bild sei eine Art von Sexismus und diskriminierend.

Warum nur so ein Titelbild?

Die Volkshochschule Buxtehude hat mit der Socken-Sandalen-Kombi einen Appell initiieren wollen: "Männer in die VHS!" Aus ihrer Sicht aus gutem Grund. Denn nach Erkenntnis der Volkshochschule würden fast nur Frauen in Gesundheitskursen sitzen - und nur 18 Prozent Männer. Die Aktion solle nicht provozieren, sondern neue Kunden ansprechen. "Unsere Aufgabe ist es auch, die Männer zu schubsen, sonst bewegen sie sich nicht", sagt Tobias Rothenberg von der Volkshochschule Buxtehude.

Was steckt hinter der "Socken-und-Sandalen-Kampagne"?

Auf Seite fünf im Programmheft präsentiert die Volkshochschule ihre Ideen. Von "Atem-Coaching für Männer" und "Rücken-Yoga für Männer" über herzgesunde Ernährung bis zu Koch- und Backkursen lauten die Einsteiger-Angebote für das männliche Geschlecht. In der Fußgängerzone von Buxtehude sind die angesprochenen Herren der Schöpfung nicht abgeneigt. Beliebt sind aber vor allem die Kurse "Brautag für Männer" und "Grillmeister & Co." Wie sich das mit der Gesundheit verträgt, ist vielleicht ein anderes Thema.

Buxtehude hat Humor - und nimmt "Socken-Bashing" locker

Auch wenn manche in der Fußgängerzone empört rufen: "Weiße Socken in Sandalen - das geht gar nicht!", gibt es auch die, denen die Debatte nur ein müdes Lächeln abringt. Sie verweisen auf Ikonen wie David Beckham. Der zeigte seine Männerbeine in Socken und Sandalen ganz lässig bei einem öffentlichen Auftritt.



