"Wie klimafreundlich bist du?" - Das Experiment

In "Wie klimafreundlich bist du?" treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Wie begegnen sie dem Klimawandel? Unter welchen Umständen sind sie bereit, sich für Klimaschutz einzusetzen - und unter welchen nicht? Sie diskutieren und beziehen buchstäblich Stellung: Sie nehmen einen Standpunkt im Raum ein, sodass sichtbar wird, was sie denken. Es geht um Klimaangst, Bevormundung, den CO2-Fußabdruck und die Frage, wo wir beim Klimaschutz an Grenzen stoßen. Moderator Michail Paweletz gibt Aussagen vor, über die diskutiert wird. Umweltpsychologe Gerhard Reese liefert Fakten und Hintergründe.