Stand: 02.01.2024 07:10 Uhr US-Jazzpianist Les McCann gestorben

Der US-amerikanische Jazzpianist, Sänger und Komponist Les McCann ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie die "New York Times" unter Berufung auf seinen langjährigen Manager Alan Abrahams berichtete. McCann lebte demzufolge zuletzt in einem Pflegeheim im Großraum Los Angeles und war wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden. McCann galt als früher Vertreter des sogenannten Soul Jazz und veröffentlichte in seinem Leben mehr als 50 Alben.