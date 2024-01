Stand: 01.01.2024 14:19 Uhr Stiftung unterstützt Sanierung eines historischen Herrenhauses

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Sanierung eines historischen Herrenhauses in Wrestedt bei Uelzen mit 80.000 Euro. Das 1789/1790 erbaute Lenthe'sche Gutshaus steht am Ortsrand in der Nähe des Eisenbachs in landwirtschaftlich geprägter Umgebung, wie die Stiftung mitteilte. Das Geld ist für die Restaurierung der historischen Fenster und Außentüren bestimmt. Das Gebäude wurde vom kurhannoverschen Landbaumeister Christian Ludwig Ziegler im Auftrag des Gutsherrn Carl Otto Levin von Lenthe (1746-1815) errichtet und ersetzte ein älteres Gutshaus. | Sendebezug: | 01.01.2024 17:20 | NDR Kultur