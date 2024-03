"Senior Swans": Auch Ältere können Ballett lernen Stand: 19.03.2024 10:39 Uhr Dass Ballett nicht nur etwas für junge Menschen ist, zeigt eine Gruppe von Frauen im Alter von Mitte 60 bis Mitte 70. In einer Kieler Tanzschule üben sie zu klassischer Musik Pliés und Co. - fast so wie im ganz normalen Ballettunterricht.

von Karen Jahn

Jeden Mittwoch treffen sich die "Senior Swans". Das Besondere: Keine von Ihnen ist jünger als 60 Jahre. Ballettlehrerin Simone Borowski ist überzeugt, dass auch Ältere noch Ballett lernen können: "Das Besondere am Ballett ist, dass bei den Älteren gerade drauf geachtet wird, dass jede Körperlichkeit, die sie nicht mehr ausführen können, noch mal aktiviert wird. Also viele haben ja in dem Alter schon Gelenkschmerzen, neue Hüfte, neue Knie - oder sie wollen einfach wieder fitter werden im Gehirn."

Alle Muskeln und auch der Geist werden beansprucht

So wie Ute Glander-Escher, die 65 Jahre alt ist und seit einem Jahr wieder Ballett tanzt. Mit 40 hatte sie das Tanzen aufgegeben. Schweren Herzens. Das Mithalten mit den Jüngeren fiel schwer: "Das ist sehr anstrengend eigentlich. Sieht nicht so aus, aber es werden ja alle Muskeln beansprucht und auch der Geist. Also die Übungen zu behalten in der Abfolge, wie sie uns vorgegeben werden, das ist schon hohe Konzentration."

"Man ist einfach durchbewegter"

Angelika Besch-Reese ist mit 77 Jahren die älteste in der Gruppe. Sie tanzt seit fünf Jahren, fing als Ballett-Anfängerin an und verwirklicht jetzt einen Kindheitstraum: "Ich stehe seitdem gerader. Man übt sein Gleichgewicht mehr. Und man ist einfach durchbewegter. Man fühlt sich einfach lockerer, wenn man hier rausgeht. Könnt man noch 'ne Stunde länger machen."

Was am Ende leichtfüßig aussehen soll, müssen sie erstmal üben: "Also das ist jetzt neu für uns. Und da müssen wir uns am Anfang schon ein bisschen konzentrieren. Simone gibt eben die entsprechenden kleinen Tipps, wo es noch hakt", sagt Ute Glander-Escher. Angelika Besch-Reese ist begeistert: "Das macht mich so glücklich. Ich geh' hier raus und sage 'wow, der Tag hat gut angefangen.'"

Mittlerweile gibt es zwei Gruppen für Ältere. Und Männer - sind auch willkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Schleswig-Holstein Magazin | 18.03.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz